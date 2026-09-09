Caos nei cieli britannici: ancora oggi decine di voli cancellati

La National Air Traffic Services (NATS) ha dichiarato ieri sera di essere ancora al lavoro per risolvere i disagi causati da un «problema di sistema».

I disagi hanno coinvolto anche i passeggeri da e per la Svizzera. Ieri sera la compagnia Swiss ha spiegato a Keystone-ATS di aver dovuto cancellare 23 voli in provenienza o diretti a Londra Heathrow, Londra Gatwick, Londra City e Manchester e che altri potrebbero ancora venire soppressi o subire ritardi.