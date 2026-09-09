Omicidio di "Diabolik", arrestati i presunti mandanti

I principali indiziati sono Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan e ritenuto il mandante principale; Leandro Bennato, organizzatore e supporto logistico; e Alessandro Capriotti, broker di cocaina che avrebbe attirato Piscitelli in una trappola mortale. Il movente sarebbe legato a truffe nel traffico di droga e a un debito non saldato da Capriotti verso fornitori albanesi, che aveva generato tensioni e violente ritorsioni, tra cui un attentato contro la villa dello stesso Capriotti.

«L'azione punitiva serviva a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato» scrivono gli inquirenti «che, resosi autonomo nel traffico di stupefacenti insieme a Fabrizio Fabietti, rifiutava di corrispondere la dovuta quota sui profitti delle sue attività illecite, versando somme irrisorie (circa 2.000-3.000 euro mensili a fronte di ingenti quantitativi di droga commercializzati)».