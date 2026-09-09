Zelensky e teste coronate ai funerali di Re Harald

Durante la processione, dietro la famiglia reale norvegese hanno sfilato alcuni dei più alti rappresentanti di altre monarchie e diversi capi di Stato e di governo, tra cui il presidente ucraino Wolodymyr Selenskyj e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

«Siamo profondamente grati per i 35 anni trascorsi con re Harald come re di Norvegia - ma soprattutto per il modo in cui lo è stato», ha detto il primo ministro Jonas Gahr Støre nel suo discorso funebre, ricordando un monarca vicino al popolo. Harald ha gioito con i norvegesi, ma ne ha anche condiviso il dolore, come dopo gli attentati terroristici di matrice estremista di destra nel quartiere governativo di Oslo e sull’isola di Utøya, il 22 luglio 2011.