Zelensky e teste coronate ai funerali di Re Harald
Capi di Stato e membri delle monarchie europee si sono uniti al popolo norvegese per rendere omaggio al sovrano scomparso.
Capi di Stato e membri delle monarchie europee si sono uniti al popolo norvegese per rendere omaggio al sovrano scomparso.
OSLO - Una giornata di raccoglimento, emozioni e affettuosi ricordi di una grande vita: guidato dal nuovo re Haakon VIII e accompagnato da ospiti internazionali di alto rango, il Regno di Norvegia ha dato l’addio al suo storico capo di Stato, re Harald V.
Decine di migliaia di persone hanno fiancheggiato le strade quando, nelle ore centrali della giornata, la bara del monarca è stata trasportata a passo d’uomo dal Palazzo reale fino alla cattedrale della capitale norvegese, dove si è svolta la funzione funebre.
Durante la processione, dietro la famiglia reale norvegese hanno sfilato alcuni dei più alti rappresentanti di altre monarchie e diversi capi di Stato e di governo, tra cui il presidente ucraino Wolodymyr Selenskyj e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.
«Siamo profondamente grati per i 35 anni trascorsi con re Harald come re di Norvegia - ma soprattutto per il modo in cui lo è stato», ha detto il primo ministro Jonas Gahr Støre nel suo discorso funebre, ricordando un monarca vicino al popolo. Harald ha gioito con i norvegesi, ma ne ha anche condiviso il dolore, come dopo gli attentati terroristici di matrice estremista di destra nel quartiere governativo di Oslo e sull’isola di Utøya, il 22 luglio 2011.
«Re Harald ha dato tutto per la Norvegia», ha detto Støre. «A nome del popolo norvegese dico: grazie di tutto.» Poi il capo del governo si è rivolto al nuovo re Haakon, aggiungendo: «Lunga vita al re.»
Sua moglie lo ringrazia con parole cariche di emozione
Durante la funzione religiosa, anche la moglie di Haakon, la regina Mette-Marit, ha dovuto asciugarsi le lacrime, così come la principessa ereditaria Ingrid Alexandra. Anche la consorte di Harald, la regina Sonja, ha trattenuto a fatica le lacrime. «Grazie per una buona vita», era scritto sulla corona funebre in chiesa. Haakon, Mette-Marit e i figli Ingrid Alexandra, il principe Sverre Magnus e Marius Borg Høiby hanno scelto invece una sola parola per la loro corona: «Takk» - grazie.
Subito dopo la funzione religiosa, la bara doveva essere trasferita all’ultima dimora di Harald, nella chiesa del castello della fortezza di Akershus, dove si trova il mausoleo reale. La sepoltura vera e propria avviene a porte chiuse: è prevista quindi una cerimonia privata per la famiglia reale, gli ospiti reali e altre autorità statali.
Re Harald è morto il 28 agosto all’età di 89 anni. È stato capo di Stato del ricco paese scandinavo per oltre 35 anni. Suo figlio Haakon è diventato re al momento della sua morte. Pochi giorni dopo, il 53enne ha prestato giuramento sulla Costituzione anche nel Parlamento di Oslo.
Il principe William segue la bara
Il lutto per Harald ha raggiunto il suo culmine con i funerali di Stato, ai quali numerosi ospiti di alto rango hanno reso omaggio per l’ultima volta al sovrano. Dietro Haakon, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus e la principessa Märtha Louise, seguiti da un’auto con Mette-Marit e Sonja, gli ospiti d’onore stranieri hanno accompagnato la bara a passo lento.
Oltre all’erede al trono britannico, il principe William, era presente anche la sorella di re Charles III, la principessa Anne, che è anche madrina di Haakon. Accanto a loro camminavano, tra gli altri, il re di Svezia Carl XVI Gustaf, il capo di Stato spagnolo re Felipe VI e il re dei Paesi Bassi Willem-Alexander.
Dietro i reali si sono uniti al corteo capi di Stato e di governo come Steinmeier e Selenskyj. «L’Europa perde un grande conciliatore», aveva sottolineato Steinmeier nel giorno della morte di Harald in un messaggio di cordoglio. L’ex consigliera federale Viola Amherd ha partecipato alle celebrazioni funebri in rappresentanza ufficiale della Svizzera. Durante una visita in Norvegia nel 2024 aveva incontrato personalmente re Harald V a Oslo.
Re Harald è sempre stato un modello per i giovani norvegesi
Harald era estremamente popolare tra i norvegesi, soprattutto tra le giovani generazioni. «Per me non è stato solo l’unico re che abbia mai avuto. Ho anche guardato a lui come a un esempio», ha detto lo studente Gabriel Wiedemann di Oslo. Per questo, per lui era molto importante mostrare il proprio sostegno in questa giornata. «Questo giorno sarà qualcosa che ricorderemo», ha detto il 25enne.
«Per me, i miei figli e tutta la famiglia è di grande importanza», ha detto anche la norvegese Kari Grimholt. Harald avrà sempre un posto speciale nei loro cuori.
La popolarità dello storico capo di Stato si è manifestata, dopo la sua morte, anche nel gran numero di fiori e biglietti lasciati davanti al Palazzo reale di Oslo. «Si vede semplicemente quanto la gente lo abbia amato e apprezzato, e quanto sia tangibile tutta la monarchia», ha detto la turista Julia Knoll di Kleve, nella Bassa Renania.
Vedere persone provenienti da tutto il mondo riunirsi qui è qualcosa di molto speciale, ha raccontato anche la norvegese Ingrid Marijke Biermann, che ha seguito il corteo funebre al castello. Anche dopo la sua morte, Harald ha riunito molte persone in un clima di pace.