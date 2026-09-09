Caos nei cieli, l'ipotesi del piano di volo militare

Escluso il cyberattacco

In attesa di informazioni sull'inchiesta appena avviata nel Regno sull'accaduto, rispetto al quale sono stati già esclusi i sospetti di un cyberattacco, le fonti sentite dal «Corriere» ipotizzano che possa essersi trattato di un intoppo tecnico analogo a quello di un'emergenza precedente avvenuta nel 2023: solo che in quel caso era stato un piano di volo civile a mandare in tilt il sistema, mentre stavolta si sarebbe trattato di un volo militare.

Se la dinamica fosse confermata, sarebbe un'ulteriore prova della vulnerabilità del sistema d'oltre Manica, sottolineano le fonti europee, mostrandosi particolarmente critiche nei confronti della National Air Traffic Services, NATS: «il loro sistema è così vecchio e complesso che persino dentro la società inglese fanno fatica a capirlo e gestirlo».