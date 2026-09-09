Inondazioni in Nepal, almeno 1'367 morti e oltre 5'100 dispersi
Solo 102 vittime sarebbero state identificate. Nel vicino Tibet si contano ufficialmente 43 morti e 519 dispersi.
KATHMANDU - È salito ad almeno 1'367 il numero delle persone morte nella violenta inondazione che il 26 agosto ha colpito il nord del Nepal. Altre 5'132 risultano al momento disperse, secondo quanto riporta il «Kathmandu Post», citando le autorità locali.
Il giornale nepalese riferisce inoltre che soltanto 102 delle persone che hanno perso la vita nella catastrofe sono state identificate.
Nel vicino Tibet, i dati ufficiali indicano 43 morti e 519 dispersi. Secondo l'AFP, alcuni attivisti accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime.
Sulla base dei dati ufficiali relativi a Nepal e Tibet, il bilancio complessivo delle inondazioni è di almeno 1'410 morti e 5'651 dispersi. La catastrofe sarebbe stata probabilmente provocata dal crollo di un ghiacciaio.