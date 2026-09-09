Inondazioni in Nepal, almeno 1'367 morti e oltre 5'100 dispersi

Nel vicino Tibet, i dati ufficiali indicano 43 morti e 519 dispersi. Secondo l'AFP, alcuni attivisti accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime.

Sulla base dei dati ufficiali relativi a Nepal e Tibet, il bilancio complessivo delle inondazioni è di almeno 1'410 morti e 5'651 dispersi. La catastrofe sarebbe stata probabilmente provocata dal crollo di un ghiacciaio.