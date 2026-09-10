Trump: «Se vinciamo vi darò cinque mila dollari»

Vittoria elettorale dei Democratici? I Repubblicani dipingono un quadro cupo

Ad accomunare il discorso di Trump e gli interventi di molti degli oratori che lo hanno preceduto sono stati i duri attacchi contro i Democratici, descritti come una minaccia radicale di sinistra per il paese. «L'unica cosa su cui sono d'accordo è il loro disgustoso odio per l'America e per il nostro grande presidente», ha detto l'influente deputato repubblicano Tom Emmer. Il suo collega di partito Steve Scalise ha messo in guardia da un partito che sarebbe stato completamente preso in mano da «comunisti pazzi». A Dallas, i Repubblicani hanno così presentato la campagna elettorale come una lotta per la sopravvivenza degli Stati Uniti.