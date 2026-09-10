Trump: «Se vinciamo vi darò cinque mila dollari»
Il presidente, nel suo discorso di quasi due ore, tenta di galvanizzare la base repubblicana con una proposta economica senza precedenti.
Il presidente, nel suo discorso di quasi due ore, tenta di galvanizzare la base repubblicana con una proposta economica senza precedenti.
DALLAS - Il Presidente Usa si mette al centro della campagna repubblicana per le Midterms, attaccando i Democratici e difendendo la guerra in Iran. Dal congresso di Dallas arriva anche la promessa di 5.000 dollari ai cittadini statunitensi adulti se i Repubblicani manterranno la maggioranza in entrambe le camere del Congresso.
Ma andiamo con ordine. Donald Trump come salvatore, i Democratici come minaccia radicale di sinistra: al congresso del partito, i Repubblicani hanno posto il presidente degli Stati Uniti al centro della campagna elettorale, mettendo con forza in guardia da possibili successi dei Democratici alle elezioni di medio termine, in programma tra meno di due mesi. Anche Trump, protagonista principale dell'evento a Dallas, in Texas, ha elogiato la propria politica, compreso il suo impopolare conflitto con l'Iran.
Con il congresso di due giorni, un appuntamento insolito alla vigilia delle Midterms, i Repubblicani cercano di concentrare l'attenzione sui risultati ottenuti. Allo stesso tempo, puntano a rilanciare la propria agenda interna, mentre la disputa sui dazi con il Canada e la guerra in Iran suscitano malcontento tra molti statunitensi.
Nella disputa sui dazi con il Canada, gli Stati Uniti hanno annunciato divieti di importazione per determinati prodotti provenienti dal paese vicino. Contro l'Iran, Stati Uniti e Israele avevano avviato una guerra alla fine di febbraio.
Le decine di oratrici e oratori intervenuti nella prima giornata dell'evento si sono concentrati su temi ben definiti: lotta contro la frode, migrazione e aumento dei prezzi. Solo Trump, nel suo discorso di quasi due ore, si è soffermato a lungo anche sulla guerra in Iran, difendendola.
«C'è qualcuno qui che pensa che l'Iran dovrebbe possedere armi nucleari?», ha chiesto alla folla. Gli spettatori, per lo più vestiti di rosso, bianco e blu, hanno risposto con un fragoroso «No». Trump ha inoltre rilanciato la provocazione di rinominare lo Stretto di Hormuz in Trump-Strasse. «Sono sicuro che la leadership iraniana ne sarà entusiasta.»
Vittoria elettorale dei Democratici? I Repubblicani dipingono un quadro cupo
Ad accomunare il discorso di Trump e gli interventi di molti degli oratori che lo hanno preceduto sono stati i duri attacchi contro i Democratici, descritti come una minaccia radicale di sinistra per il paese. «L'unica cosa su cui sono d'accordo è il loro disgustoso odio per l'America e per il nostro grande presidente», ha detto l'influente deputato repubblicano Tom Emmer. Il suo collega di partito Steve Scalise ha messo in guardia da un partito che sarebbe stato completamente preso in mano da «comunisti pazzi». A Dallas, i Repubblicani hanno così presentato la campagna elettorale come una lotta per la sopravvivenza degli Stati Uniti.
Lasciare il futuro del paese ai «Democratici radicali di sinistra» riporterebbe gli Stati Uniti indietro di un decennio, ha avvertito Trump. «Sarebbe una tragedia», ha proseguito, esortando con forza i suoi connazionali a votare per i Repubblicani.
Trump trasforma le Midterms in un referendum su se stesso
Nonostante i risultati poco favorevoli nei sondaggi, Trump continua a considerarsi il traino della campagna elettorale. Ha invitato i suoi sostenitori a immaginare che il suo nome compaia sulla scheda: «Per favore, fate finta che io sia candidato». Resta da vedere quanto questa strategia sarà efficace nel mobilitare l'elettorato repubblicano alle Midterms.
Alle elezioni del 3 novembre sarà rinnovato circa un terzo dei seggi al Senato e l'intera Camera dei Rappresentanti. Di solito, in questa occasione il partito del presidente perde seggi. Attualmente i Repubblicani detengono una maggioranza risicata in entrambe le camere. Se i Democratici conquistassero la maggioranza anche solo in una delle due, potrebbero bloccare i progetti di legge dell'amministrazione Trump e sottoporla a indagini nelle commissioni.
Molti posti restano vuoti
Già prima dell'arrivo del presidente degli Stati Uniti al congresso del partito, era evidente che sarebbe stato lui il centro dell'attenzione. Il suo volto campeggiava su innumerevoli immagini appese nei corridoi dell'arena, su numerosi post sui social media e persino sui pass dei giornalisti.
Durante l'evento, tuttavia, l'accoglienza riservata a Trump ha restituito un quadro contrastante: il pubblico ha interrotto più volte il suo discorso con applausi fragorosi e cori di «USA, USA», ma molti posti nell'arena di Dallas sono rimasti vuoti.
Trump promette una ricompensa di 5.000 dollari in caso di vittoria elettorale
Per mobilitare l'elettorato, durante il congresso Trump ha adottato una strategia insolita: ha promesso ai cittadini statunitensi adulti un pagamento diretto di 5.000 dollari, pari attualmente a circa 4.047 franchi. «Se i Repubblicani vincono, vincete anche voi con noi e ricevete 5.000 dollari», ha detto. Secondo Trump, la somma sarà erogata se i Repubblicani riusciranno a mantenere la maggioranza in entrambe le camere del Congresso alle elezioni.
Considerando, con un calcolo approssimativo, gli oltre 245 milioni di adulti nel paese, la proposta costerebbe più di mille miliardi di dollari, una cifra pari a circa l'intero bilancio della difesa degli Stati Uniti. Una decisione in tal senso appare quindi irrealistica, sia dal punto di vista politico sia da quello finanziario, in Congresso.
L'idea di effettuare pagamenti diretti ai cittadini statunitensi, inoltre, non è nuova: già lo scorso anno Trump aveva proposto un versamento di 2.000 dollari, senza però dare seguito all'iniziativa. Il denaro avrebbe dovuto consentire agli americani di beneficiare dei proventi doganali degli Stati Uniti, escludendo i redditi più alti.