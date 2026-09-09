«Al momento nessun piano per le presidenziali del 2028»
Il segretario di Stato Usa Rubio afferma di essere «concentrato al 100%» sui suoi incarichi nell'amministrazione Trump.
WASHINGTON - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato di non avere «al momento» piani per una candidatura alle elezioni presidenziali del 2028.
Rubio, impegnato in una missione diplomatica in Colombia, è stato interpellato sulla possibilità di essere tra i candidati repubblicani più forti per il 2028. Ha risposto di essere concentrato sui suoi molteplici incarichi nell'amministrazione Trump, come componente del governo e consigliere per la sicurezza nazionale.
Alla domanda sulle sue eventuali aspirazioni alla presidenza degli Stati Uniti, Rubio ha replicato: «Non so cosa riservi il futuro, ma al momento non ho progetti in tal senso. Sono concentrato al 100% sui miei incarichi».
Rubio è tra i pochi componenti dell'amministrazione Trump a non partecipare alla convention repubblicana di metà mandato di Dallas.