Diversi caccia Usa danneggiati da attacchi Iran in Giordania

AMMAN - Diversi velivoli statunitensi sono stati danneggiati nella base aerea Muwaffaq al-Salti in Giordania, utilizzata anche dagli Stati Uniti, in seguito a un attacco iraniano avvenuto la notte tra martedì e ieri, ha riferito l'emittente radiotelevisiva newyorchese Cbs, precisando che un aereo A-10 è stato colpito perdendo un'ala, mentre circa otto caccia F-15 hanno riportato danni lievi.