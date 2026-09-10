MEDIO ORIENTE
Diversi caccia Usa danneggiati da attacchi Iran in Giordania
L'aggressione è avvenuta dopo che gli Stati Uniti avevano colpito cinque navi cisterna iraniane
X / CENTCOM
Immagine di archivio.
Fonte Ats Ans
Diversi caccia Usa danneggiati da attacchi Iran in Giordania
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Diversi caccia Usa danneggiati da attacchi Iran in Giordania
L'aggressione è avvenuta dopo che gli Stati Uniti avevano colpito cinque navi cisterna iraniane
Diversi caccia Usa danneggiati da attacchi Iran in Giordania
L'aggressione è avvenuta dopo che gli Stati Uniti avevano colpito cinque navi cisterna iraniane
AMMAN - Diversi velivoli statunitensi sono stati danneggiati nella base aerea Muwaffaq al-Salti in Giordania, utilizzata anche dagli Stati Uniti, in seguito a un attacco iraniano avvenuto la notte tra martedì e ieri, ha riferito l'emittente radiotelevisiva newyorchese Cbs, precisando che un aereo A-10 è stato colpito perdendo un'ala, mentre circa otto caccia F-15 hanno riportato danni lievi.
L'attacco è avvenuto dopo che gli Stati Uniti avevano colpito cinque navi cisterna iraniane. Secondo quanto riportato, le forze americane in Giordania hanno lanciato oltre 30 missili Patriot nel tentativo di difendersi dagli attacchi in arrivo.
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