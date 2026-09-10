Dinastia Kim: «Ju-ae ha un fratello (o una sorella) minore»

I Servizi avevano già indicato nel febbraio scorso che Ju-ae era entrata nella fase di designazione come successore, sulla base della sua crescente esposizione pubblica e di segnali secondo i quali avrebbe iniziato a esprimersi su alcune politiche dello Stato.

Nel 2023 i servizi segreti sudcoreani avevano invece riferito che Kim avrebbe avuto un figlio maggiore di Ju-ae e un terzo figlio di sesso non accertato. L'esistenza del figlio maschio è stata successivamente rimessa in discussione. L'agenzia continua a verificare la questione.