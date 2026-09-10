Dinastia Kim: «Ju-ae ha un fratello (o una sorella) minore»
I servizi segreti sudcoreani confermano che Kim Ju-ae ha almeno un fratello o sorella minore ma resta in corsa per la successione.
La figlia del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Ju-ae, è nella fase di designazione come successore ma ha un fratello o una sorella più giovane, di sesso non noto. Lo hanno indicato i servizi segreti sudcoreani (Nis), secondo quanto riferito dalla radiotelevisione pubblica sudcoreana Munhwa Broadcasting Corporation (MBC).
Però, anche qualora esistesse un fratello maggiore, non sarebbe in una posizione tale da poter diventare il successore. La valutazione su Ju-ae, quindi, non cambia, aggiungono i Nis.
I Servizi avevano già indicato nel febbraio scorso che Ju-ae era entrata nella fase di designazione come successore, sulla base della sua crescente esposizione pubblica e di segnali secondo i quali avrebbe iniziato a esprimersi su alcune politiche dello Stato.
Nel 2023 i servizi segreti sudcoreani avevano invece riferito che Kim avrebbe avuto un figlio maggiore di Ju-ae e un terzo figlio di sesso non accertato. L'esistenza del figlio maschio è stata successivamente rimessa in discussione. L'agenzia continua a verificare la questione.
Ju-ae, la cui età e il cui nome non sono stati ufficialmente confermati da Pyongyang, è apparsa pubblicamente per la prima volta nel novembre 2022 e da allora ha accompagnato il padre in numerosi eventi militari e politici, assumendo un ruolo sempre più prominente.