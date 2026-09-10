Bestemmia davanti ai vigili: 102 euro di multa

«Multe per bestemmie ne facciamo più di una»

Dopo il controllo dei documenti è scattata dunque la sanzione prevista dall'articolo 724 del codice penale. La vicenda è stata rilanciata sui social dove il giovane aveva raccontato l'accaduto. Il post verrà sucessivamente ripreso dai media italiani che trascrivono anche quanto appare sul verbale: «La persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato». A La Nuova Venezia, il comandante dei vigili ha spiegato: «Multe per bestemmie ne facciamo più di una, così prevede il codice penale e noi lo applichiamo».

AdnKronos spiega infine che la bestemmia risulta essere oggi in Italia un illecito amministrativo punito con una multa da 51 a 309 euro che può essere comminata anche a chi insulta i defunti in pubblico.