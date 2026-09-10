Le condizioni del Cremlino per la pace «non sono cambiate»

MOSCA - Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina «non sono cambiate» rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Vladimir Putin. Ossia cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson) e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.