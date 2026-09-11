L'11 settembre non appartiene al passato, ma al presente

La giornata odierna sarà all'insegna del ricordo e delle commemorazioni delle quasi 3000 vittime degli attacchi pianificati da Al Qaeda contro New York e il Pentagono. Ma, tra chi passa la vita a combattere le minacce terroristiche, è un'occasione per riflettere sul passato e sulle sfide presenti e future.

Una minaccia non ancora debellata

L'eco dell'11 settembre risuona ancora negli Stati Uniti. A dichiararlo all'emittente ABC News è stato il co-vice direttore dell'FBI, Chris Raia. Da un certo punto di vista, le cose sono addirittura peggiorate con il passare degli anni. «Vediamo persone radicalizzarsi dal comfort delle proprie case, attraverso i social media e internet», ha dichiarato Raia ad ABC News. «Sono queste le persone che mi tengono sveglio la notte, perché è molto più difficile per noi individuarle». Rispetto a 25 anni fa, però, le autorità federali hanno strumenti decisamente migliori per individuare e fermare complotti su larga scala. Questo «grazie alla legislazione e ai progressi fatti sia nel bureau che nella comunità di intelligence statunitense».