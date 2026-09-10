Sale ancora il numero delle vittime

KATHMANDU - È salito ad almeno 1'377 morti il bilancio delle vittime della devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal il 26 agosto, mentre sono 5'130 le persone al momento disperse: lo riporta l'ente nazionale nepalese per la gestione dei disastri (Ndrrma), citato dall'agenzia di stampa indiana PTI, precisando che sono invece 13'656 le persone tratte in salvo dai soccorritori.