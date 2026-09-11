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California, per tutelare i minori arriva la stretta contro social e IA

Nuove leggi impongono limiti stringenti alle piattaforme digitali per aumentare la sicurezza online dei più giovani.
California, per tutelare i minori arriva la stretta contro social e IA
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Fonte Ats Ans
di Redazione
California, per tutelare i minori arriva la stretta contro social e IA
Nuove leggi impongono limiti stringenti alle piattaforme digitali per aumentare la sicurezza online dei più giovani.

LOS ANGELES - Stretta sui social network e sull’uso dell’intelligenza artificiale per bambini e ragazzi in California. Il governatore democratico Gavin Newsom ha firmato un pacchetto di 13 leggi che introduce alcune delle tutele più severe degli Stati Uniti per i minori online.

Dal 2027, i social non potranno più proporre agli under 16 meccanismi pensati per tenerli incollati allo schermo: video che partono automaticamente, scorrimento continuo e contenuti scelti dall’algoritmo sulla base di ciò che hanno guardato o cercato in precedenza.

Nuove regole anche per i chatbot: dovranno chiarire ai ragazzi che stanno parlando con un’intelligenza artificiale e non con una persona, offrire ai genitori strumenti di controllo e avvisarli se il figlio disattiva le protezioni. In presenza di conversazioni su suicidio o autolesionismo dovranno attivare specifici protocolli di emergenza.

«La sicurezza dei nostri figli merita di essere al centro di ogni discussione sulla tecnologia. L’innovazione avanza sempre più velocemente; le nostre tutele devono tenere il passo», ha detto il governatore dello Stato che ospita la maggiore concentrazione di imprese Tech del Paese. «L’innovazione comporta delle responsabilità e la protezione dei nostri figli viene prima di tutto», ha dichiarato Newsom firmando le leggi, non nel suo ufficio, ma in un museo per bambini della Bay Area, circondato da sua moglie, dai deputati che hanno proposto i provvedimenti e da alcuni genitori di ragazzi danneggiati da un uso della Rete incontrollato, come la madre di Adam Raine, un sedicenne morto suicida nel 2025 dopo mesi di conversazioni con ChatGpt.

Il pacchetto arriva a poche settimane dalla conclusione a Oakland del processo contro Meta, accusata da decine di Stati di avere progettato Facebook e Instagram con meccanismi che favoriscono un uso compulsivo tra bambini e adolescenti. La società ha raggiunto un accordo da 17 miliardi di dollari e si è impegnata a introdurre nuove protezioni per gli under 18, dai limiti giornalieri di utilizzo al blocco delle notifiche durante la notte e l’orario scolastico.

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