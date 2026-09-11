California, per tutelare i minori arriva la stretta contro social e IA

Nuove regole anche per i chatbot: dovranno chiarire ai ragazzi che stanno parlando con un’intelligenza artificiale e non con una persona, offrire ai genitori strumenti di controllo e avvisarli se il figlio disattiva le protezioni. In presenza di conversazioni su suicidio o autolesionismo dovranno attivare specifici protocolli di emergenza.

«La sicurezza dei nostri figli merita di essere al centro di ogni discussione sulla tecnologia. L’innovazione avanza sempre più velocemente; le nostre tutele devono tenere il passo», ha detto il governatore dello Stato che ospita la maggiore concentrazione di imprese Tech del Paese. «L’innovazione comporta delle responsabilità e la protezione dei nostri figli viene prima di tutto», ha dichiarato Newsom firmando le leggi, non nel suo ufficio, ma in un museo per bambini della Bay Area, circondato da sua moglie, dai deputati che hanno proposto i provvedimenti e da alcuni genitori di ragazzi danneggiati da un uso della Rete incontrollato, come la madre di Adam Raine, un sedicenne morto suicida nel 2025 dopo mesi di conversazioni con ChatGpt.