NEW YORK
2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle
La spettacolare installazione per il 25esimo della tragedia, è stata realizzata in collaborazione con i soccorritori sul posto quel fatidico giorno e i familiari delle vittime.
2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle
2'977 Lights Over New York Harbor
Fonte 2977 Lights Over New York Harbor
2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle
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2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle
La spettacolare installazione per il 25esimo della tragedia, è stata realizzata in collaborazione con i soccorritori sul posto quel fatidico giorno e i familiari delle vittime.
2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle
La spettacolare installazione per il 25esimo della tragedia, è stata realizzata in collaborazione con i soccorritori sul posto quel fatidico giorno e i familiari delle vittime.
Un gioco di luci spettacolare, e commovente, animato da 2997 droni: uno per ogni vittima dell'attentato al World Trade Center.
L'installazione, un lavoro corale per celebrare il 25esimo della tragedia, si è svolta nel porto della città di New York.
La skyline illuminata dallo spettacolo poteva essere scorta da diversi chilometri di distanza.
Nella realizzazione sono stati coinvolti tanto i soccorritori di quel giorno quanto i familiari delle vittime (attraverso le loro associazioni), per quanto riguarda il côté artistico sono diversi gli artisti e i produttori coinvolti (anche un compositore per la colonna sonora). I droni, invece, sono stati messi a disposizione da una scuola di volo locale.
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