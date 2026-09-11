2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle

La skyline illuminata dallo spettacolo poteva essere scorta da diversi chilometri di distanza.

Nella realizzazione sono stati coinvolti tanto i soccorritori di quel giorno quanto i familiari delle vittime (attraverso le loro associazioni), per quanto riguarda il côté artistico sono diversi gli artisti e i produttori coinvolti (anche un compositore per la colonna sonora). I droni, invece, sono stati messi a disposizione da una scuola di volo locale.