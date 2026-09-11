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NEW YORK

2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle

La spettacolare installazione per il 25esimo della tragedia, è stata realizzata in collaborazione con i soccorritori sul posto quel fatidico giorno e i familiari delle vittime.
2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle
2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle
2'977 Lights Over New York Harbor
Fonte 2977 Lights Over New York Harbor
elaborata da Redazione
2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle
La spettacolare installazione per il 25esimo della tragedia, è stata realizzata in collaborazione con i soccorritori sul posto quel fatidico giorno e i familiari delle vittime.

Un gioco di luci spettacolare, e commovente, animato da 2997 droni: uno per ogni vittima dell'attentato al World Trade Center.

L'installazione, un lavoro corale per celebrare il 25esimo della tragedia, si è svolta nel porto della città di New York.

La skyline illuminata dallo spettacolo poteva essere scorta da diversi chilometri di distanza.

Nella realizzazione sono stati coinvolti tanto i soccorritori di quel giorno quanto i familiari delle vittime (attraverso le loro associazioni), per quanto riguarda il côté artistico sono diversi gli artisti e i produttori coinvolti (anche un compositore per la colonna sonora). I droni, invece, sono stati messi a disposizione da una scuola di volo locale.

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11 settembrenew yorkworld trade center
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