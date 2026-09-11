È la località con la tariffa elettrica più conveniente
Prezzi in diminuzione tra il 10% e il 13% a seconda della categoria di consumo. A pesare è soprattutto il calo della componente energia, che si riduce di circa il 24%.
ASCONA - Buone notizie per i residenti di Ascona: nel 2027 le tariffe elettriche saranno tra le più convenienti a livello cantonale, con un calo del 12,2%.
Più nel dettaglio, l'Azienda Elettrica di Ascona ha annunciato una riduzione compresa tra il 10% e il 13%, a seconda della categoria di consumo. Per le economie domestiche, ad esempio, il risparmio sarà di 155 franchi all'anno.
La principale ragione della diminuzione è il calo della componente energia, che si riduce di circa il 24% grazie all'evoluzione dei prezzi di mercato e a una strategia di acquisto orientata al lungo termine.
Anche la componente rete diminuisce di circa il 5,5%, mentre la tassa di misurazione aumenta di circa il 13%. L'incremento è riconducibile principalmente agli ammortamenti degli investimenti effettuati per sostituire tutti i vecchi contatori con nuovi contatori intelligenti (smart meter).
Le nuove tariffe si traducono in una riduzione dei costi per i consumatori di Ascona, dopo un periodo caratterizzato da prezzi elevati dell'energia, rimasti comunque sempre inferiori a quelli delle realtà vicine.