«Non sono né vittima, né pensionato»

Il che equivarrebbe a un suicidio politico...

«Non necessariamente, ma la cosa importante in questo contesto è la responsabilità da parte di chi gestisce le piattaforme di tenere “pulita” una community. Sui miei social media, dove faccio centinaia di migliaia di visualizzazioni e decine di migliaia di commenti, gli insulti sono molto rari. Semplicemente perché passo molto tempo a tenere corretta la mia community e ad avere una conversazione civile con chi ci legge».

Prendere come esempio la propria pagina social non rischia di essere poco rappresentativo rispetto a quanto accade su altre piattaforme? Altrove abbiamo notato un gran numero di persone che non sembrano simpatizzare per lei.

«Se si fanno grandi numeri e la maggioranza dei commenti arriva da non follower, il dato secondo me è comunque significativo. Questo non significa naturalmente che la mia esperienza sia rappresentativa di tutto ciò che accade sui social. Ma la realtà è che gli haters non sono rappresentativi di nulla, per il semplice fatto che la stragrande maggioranza di quelli che leggono un articolo, non scrivono nulla. Chi commenta è più facilmente spinto da un bias che favorisce le reazioni negative. Quindi, ribadisco: non mi sento una vittima. Anche perché credo profondamente nella libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere giudizi molto duri, critiche o persino disprezzo nei miei confronti. Finché naturalmente non si supera il limite del penale. Quando si passa dalla critica alla minaccia o ad altri comportamenti penalmente rilevanti, faccio uno screenshot e mi rivolgo alle autorità competenti. È già capitato in passato».