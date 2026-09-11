CUGNASCO-GERRA
Una nuova centenaria a Cugnasco-Gerra
La signora Maria ha celebrato il compleanno circondata dall'affetto dei familiari. Presenti i rappresentanti del Comune
Municipio Cugnasco-Gerra
Fonte Red
Una nuova centenaria a Cugnasco-Gerra
La signora Maria ha celebrato il compleanno circondata dall'affetto dei familiari. Presenti i rappresentanti del Comune
CUGNASCO-GERRA - Maria Scamara, classe 1926, ha festeggiato l'11 settembre 2026 il traguardo dei 100 anni nella sua abitazione di Gerra Piano.
La centenaria ha celebrato il compleanno circondata dall'affetto dei familiari.
Alla giornata hanno preso parte anche i rappresentanti dell'autorità comunale: il sindaco Michele Dedini e il segretario comunale Luca Foletta le hanno portato gli auguri dell'intera comunità di Cugnasco-Gerra.
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