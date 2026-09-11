Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani

Secondo lo studio, il saldo migratorio dei giovani si rivela positivo: «arrivano più 25-35enne di quanti ne partano», spiega Giudici. C'è però un altro numero da tenere d'occhio: «Il saldo intercantonale, invece, è negativo. In media perdiamo 495 persone all'anno verso altri Cantoni, tra il 2015 e il 2024».

E dove vanno, i ticinesi che lasciano i natii lidi? Spesso a Zurigo: «Non abbiamo dati precisi su questo, ma sappiamo che buona parte di loro finisce lì», commenta. A rimpiazzarli arrivano soprattutto italiani: «Gli arrivi superano le partenze, e la stragrande maggioranza di chi arriva viene dall'Italia. È un dato di fatto».