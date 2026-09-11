Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai

Le due vittime, lo ricordiamo, sono il 18enne di Dalpe Damiano Braga e un 55enne del Luganese. I risultati delle autopsie hanno permesso di stabilire che il giovane è morto a causa di un grave trauma cranico, mentre il 55enne ha riportato diversi traumi immediati e diretti provocati dall'esplosione.

L'indagine, che si preannuncia complessa, è coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Si continua a lavorare per ricostruire la dinamica della tragedia. La centrale di Piotta è stata posta sotto sequestro e giovedì la polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul posto.