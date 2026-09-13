Traghetto in difficoltà, quasi 130 persone disperse
Le ricerche proseguono nel Mare di Giava tra condizioni meteorologiche avverse.
JAKARTA - In Indonesia, quasi 130 persone risultano ancora disperse dopo un incidente che ha coinvolto un traghetto in alto mare. Secondo l'autorità responsabile delle operazioni di ricerca e soccorso della città di Banjarmasin, 115 persone sono state tratte in salvo da navi vicine nel Mare di Giava. Finora è stato inoltre recuperato un corpo. Le operazioni di ricerca e soccorso erano ancora in corso, nonostante il mare agitato.
Il traghetto "Virgo Transport 8" era partito con 243 persone a bordo dalla grande città di Surabaya, sull'isola principale di Giava, ed era diretto a Banjarmasin, nella provincia di Kalimantan Meridionale, sull'isola del Borneo, a quasi 500 chilometri di distanza.
Nelle prime ore del mattino, ora locale, il collegamento radio con il traghetto si è interrotto, secondo quanto riferito dall'autorità. L'ultima posizione nota della nave si trovava a circa 150 chilometri da Banjarmasin.
L'Indonesia, stato insulare del Sud-est asiatico con circa 280 milioni di abitanti, è composta da oltre 17.000 isole. Per questo motivo, i traghetti svolgono un ruolo importante nel trasporto di passeggeri e merci.