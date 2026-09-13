Traghetto in difficoltà, quasi 130 persone disperse

JAKARTA - In Indonesia, quasi 130 persone risultano ancora disperse dopo un incidente che ha coinvolto un traghetto in alto mare. Secondo l'autorità responsabile delle operazioni di ricerca e soccorso della città di Banjarmasin, 115 persone sono state tratte in salvo da navi vicine nel Mare di Giava. Finora è stato inoltre recuperato un corpo. Le operazioni di ricerca e soccorso erano ancora in corso, nonostante il mare agitato.