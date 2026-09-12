Zelensky apre a Putin: «Dobbiamo incontrarci»

La guerra non si ferma

Durante attacchi russi, almeno tre persone sono state uccise nella notte in Ucraina. A Saporischschja, secondo quanto riferito dalle autorità, una donna e un uomo sono morti in seguito a un attacco con droni. Almeno un'altra persona sarebbe rimasta ferita. È stato colpito un quartiere residenziale.

A Odessa, sul Mar Nero, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare, almeno 17 persone sono rimaste ferite. Tra queste ci sarebbe anche un neonato di cinque mesi. In foto pubblicate dalle autorità si vedeva un edificio residenziale a più piani danneggiato.