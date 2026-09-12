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GUERRA IN UCRAINA

Zelensky apre a Putin: «Dobbiamo incontrarci»

Il presidente ucraino si dice disponibile a un confronto diretto per «parlare e prendere decisioni»
Zelensky apre a Putin: «Dobbiamo incontrarci»
afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Zelensky apre a Putin: «Dobbiamo incontrarci»
Il presidente ucraino si dice disponibile a un confronto diretto per «parlare e prendere decisioni»

KIEV - Volodymyr Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo, Vladimir Putin, parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. È quanto afferma il presidente ucraino in un'intervista alla Deutsche Welle.

«Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni», ha affermato Zelensky spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. «Non è una questione di parole. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Non conta. [...] Contano i risultati. Tutto qui». Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.

La guerra non si ferma
Durante attacchi russi, almeno tre persone sono state uccise nella notte in Ucraina. A Saporischschja, secondo quanto riferito dalle autorità, una donna e un uomo sono morti in seguito a un attacco con droni. Almeno un'altra persona sarebbe rimasta ferita. È stato colpito un quartiere residenziale.

A Odessa, sul Mar Nero, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare, almeno 17 persone sono rimaste ferite. Tra queste ci sarebbe anche un neonato di cinque mesi. In foto pubblicate dalle autorità si vedeva un edificio residenziale a più piani danneggiato.

Nella grande città dell'Ucraina sudorientale Krywyj Rih, secondo il governatore della regione di Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, una persona è stata uccisa durante un attacco a un'azienda. Altre due sarebbero rimaste ferite.

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