«A volte è più una scelta di opportunità che di cuore»

Il giocatore non era convinto dalle vostre argomentazioni?

«Noi non promettiamo niente. Ci sono tanti casi contrari, di giocatori che alla fine hanno scelto la Svizzera. Dall'U15 all'U21, il 72% dei giocatori ha la doppia cittadinanza. E la matematica ci dice che la maggior parte di loro non giocherà per la nostra selezione maggiore, perché o non li selezioneremo oppure perché sceglieranno l'altra Nazionale».

L'Italia si è innamorata di Romano "solo" dopo il gran gol segnato alla prima di campionato contro il Parma. Un po' poco?

«L'Italia ha conosciuto Romano solo nell'ultimo anno, mentre noi lo abbiamo sempre convocato nelle varie selezioni giovanili. Non sappiamo che cosa sia stato offerto dalla federazione azzurra al giocatore. Non è nostra abitudine convocare dei giocatori con la Nazionale maggiore solo per farli giocare due minuti e quindi bloccarli. Non è la nostra filosofia... Per noi conta la meritocrazia: se il momento è giusto, ti diamo la possibilità, altrimenti no. Nel suo ruolo, in questo momento, davanti a lui ci sono altri giocatori, anche se gli avevamo fatto capire che in futuro ci sarebbero state buone possibilità. Noi, oltre a questo, non facciamo altro...».