Securitas rafforza la storica partnership con l’HCAP

«Da oltre dieci anni collaboriamo con l’Hockey Club Ambrì-Piotta e abbiamo avuto modo di conoscere da vicino una realtà sportiva e sociale profondamente radicata nel territorio. Diventare Gold Sponsor rappresenta la naturale evoluzione di un rapporto fondato sulla fiducia, sulla professionalità e sulla condivisione di valori importanti. La sicurezza nasce dalla preparazione, dal senso di responsabilità e dalla capacità di lavorare come una squadra: principi che riconosciamo pienamente nell’HCAP. Crediamo nella visione e nel percorso intrapreso dal Club e siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente il nostro sostegno alla famiglia biancoblù».