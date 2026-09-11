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Securitas rafforza la storica partnership con l’HCAP

Securitas diventa Gold Sponsor del club biancoblù
Securitas rafforza la storica partnership con l’HCAP
TiPress
Fonte HCAP
elaborata da Redazione
Securitas rafforza la storica partnership con l’HCAP
Securitas diventa Gold Sponsor del club biancoblù
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AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta è lieto di annunciare un importante ampliamento della partnership con Securitas SA – Società svizzera di vigilanza, che dalla stagione 2026/27 rafforza il proprio impegno al fianco del Club diventando Gold Sponsor.

La decisione rappresenta una nuova e significativa tappa di una collaborazione consolidata, che lega Securitas e HCAP da oltre dieci anni. Nel corso di questo lungo percorso, Securitas ha accompagnato il Club contribuendo con competenza, professionalità e affidabilità alla sicurezza e al regolare svolgimento delle partite e degli eventi organizzati alla Gottardo Arena.

Il passaggio al livello di Gold Sponsor testimonia la fiducia di Securitas nella visione, nei valori e nella progettualità dell’Hockey Club Ambrì-Piotta. Allo stesso tempo, conferma la volontà delle due realtà di proseguire e rafforzare una relazione costruita quotidianamente sul campo, attraverso il lavoro delle persone e una responsabilità condivisa nei confronti del pubblico e dell’intera comunità biancoblù.

Attiva in Svizzera dal 1907, Securitas è un punto di riferimento nazionale nella protezione delle persone e dei beni. La sua cultura aziendale si fonda su valori quali qualità, continuità, integrità e flessibilità: principi che trovano una naturale corrispondenza nello spirito di squadra, nella preparazione e nel senso di responsabilità che caratterizzano il mondo dello sport.

Stefano Moro, Direttore regionale di Securitas SA, dichiara:

«Da oltre dieci anni collaboriamo con l’Hockey Club Ambrì-Piotta e abbiamo avuto modo di conoscere da vicino una realtà sportiva e sociale profondamente radicata nel territorio. Diventare Gold Sponsor rappresenta la naturale evoluzione di un rapporto fondato sulla fiducia, sulla professionalità e sulla condivisione di valori importanti. La sicurezza nasce dalla preparazione, dal senso di responsabilità e dalla capacità di lavorare come una squadra: principi che riconosciamo pienamente nell’HCAP. Crediamo nella visione e nel percorso intrapreso dal Club e siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente il nostro sostegno alla famiglia biancoblù».

Davide Mottis, Presidente dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, afferma:
«L’ampliamento della partnership con Securitas assume per noi un valore particolare, perché nasce da oltre dieci anni di collaborazione concreta e quotidiana. La professionalità delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori contribuisce alla qualità dell’esperienza vissuta dal pubblico e da tutte le persone presenti alla Gottardo Arena. Ringrazio Stefano Moro e l’intera organizzazione regionale per aver scelto di diventare Gold Sponsor e per la fiducia riposta nella visione, nei valori e nella progettualità del Club. È la dimostrazione più concreta di come una relazione solida possa crescere e generare valore nel tempo».

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