Securitas rafforza la storica partnership con l’HCAP
Securitas diventa Gold Sponsor del club biancoblù
AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta è lieto di annunciare un importante ampliamento della partnership con Securitas SA – Società svizzera di vigilanza, che dalla stagione 2026/27 rafforza il proprio impegno al fianco del Club diventando Gold Sponsor.
La decisione rappresenta una nuova e significativa tappa di una collaborazione consolidata, che lega Securitas e HCAP da oltre dieci anni. Nel corso di questo lungo percorso, Securitas ha accompagnato il Club contribuendo con competenza, professionalità e affidabilità alla sicurezza e al regolare svolgimento delle partite e degli eventi organizzati alla Gottardo Arena.
Il passaggio al livello di Gold Sponsor testimonia la fiducia di Securitas nella visione, nei valori e nella progettualità dell’Hockey Club Ambrì-Piotta. Allo stesso tempo, conferma la volontà delle due realtà di proseguire e rafforzare una relazione costruita quotidianamente sul campo, attraverso il lavoro delle persone e una responsabilità condivisa nei confronti del pubblico e dell’intera comunità biancoblù.
Attiva in Svizzera dal 1907, Securitas è un punto di riferimento nazionale nella protezione delle persone e dei beni. La sua cultura aziendale si fonda su valori quali qualità, continuità, integrità e flessibilità: principi che trovano una naturale corrispondenza nello spirito di squadra, nella preparazione e nel senso di responsabilità che caratterizzano il mondo dello sport.
Stefano Moro, Direttore regionale di Securitas SA, dichiara:
«Da oltre dieci anni collaboriamo con l’Hockey Club Ambrì-Piotta e abbiamo avuto modo di conoscere da vicino una realtà sportiva e sociale profondamente radicata nel territorio. Diventare Gold Sponsor rappresenta la naturale evoluzione di un rapporto fondato sulla fiducia, sulla professionalità e sulla condivisione di valori importanti. La sicurezza nasce dalla preparazione, dal senso di responsabilità e dalla capacità di lavorare come una squadra: principi che riconosciamo pienamente nell’HCAP. Crediamo nella visione e nel percorso intrapreso dal Club e siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente il nostro sostegno alla famiglia biancoblù».
Davide Mottis, Presidente dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, afferma:
«L’ampliamento della partnership con Securitas assume per noi un valore particolare, perché nasce da oltre dieci anni di collaborazione concreta e quotidiana. La professionalità delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori contribuisce alla qualità dell’esperienza vissuta dal pubblico e da tutte le persone presenti alla Gottardo Arena. Ringrazio Stefano Moro e l’intera organizzazione regionale per aver scelto di diventare Gold Sponsor e per la fiducia riposta nella visione, nei valori e nella progettualità del Club. È la dimostrazione più concreta di come una relazione solida possa crescere e generare valore nel tempo».