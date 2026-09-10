Lichtsteiner, i motivi dell'esonero

Non è chiaro, secondo le ricostruzioni citate, se Lichtsteiner fosse stato informato ufficialmente di un futuro esonero oppure se ne fosse venuto a conoscenza in altro modo. La sua esperienza al St.Jakob si è comunque conclusa dopo 226 giorni.

L'addio arriva inoltre a pochi giorni dalle dichiarazioni del direttore sportivo Valentin Stocker, che domenica aveva affermato che il club avrebbe avuto pazienza con l'allenatore. Il Basilea è ora chiamato a trovare un sostituto.Il prossimo tecnico sarà il decimo dell'era David Degen in quasi cinque anni e mezzo: un dato che testimonia la poca stabilità in uno dei club maggiormente storici della nostra Super League.