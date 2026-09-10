Lichtsteiner, i motivi dell'esonero
Stephan Lichtsteiner avrebbe riferito alla squadra che il suo tempo al St.Jakob sarebbe terminato al più tardi con l’inizio della pausa per le nazionali
Stephan Lichtsteiner avrebbe riferito alla squadra che il suo tempo al St.Jakob sarebbe terminato al più tardi con l’inizio della pausa per le nazionali
BASILEA - Emergono nuovi retroscena sull'esonero di Stephan Lichtsteiner dal Basilea. Secondo quanto riportato da "BZ Basel" e "Blick", mercoledì l'ex capitano della Nazionale avrebbe comunicato alla squadra che la sua esperienza sulla panchina renana sarebbe terminata al più tardi con l'inizio della pausa per le nazionali.
Lichtsteiner avrebbe parlato ai giocatori dopo l'allenamento mattutino, spiegando che sarebbe rimasto a Basilea soltanto fino alla pausa, prevista dal 21 settembre, perché successivamente sarebbe stato esonerato. Una volta venuta a conoscenza delle sue parole, la dirigenza avrebbe deciso di intervenire immediatamente, sollevandolo dall'incarico già nello stesso giorno.
Non è chiaro, secondo le ricostruzioni citate, se Lichtsteiner fosse stato informato ufficialmente di un futuro esonero oppure se ne fosse venuto a conoscenza in altro modo. La sua esperienza al St.Jakob si è comunque conclusa dopo 226 giorni.
L'addio arriva inoltre a pochi giorni dalle dichiarazioni del direttore sportivo Valentin Stocker, che domenica aveva affermato che il club avrebbe avuto pazienza con l'allenatore. Il Basilea è ora chiamato a trovare un sostituto.Il prossimo tecnico sarà il decimo dell'era David Degen in quasi cinque anni e mezzo: un dato che testimonia la poca stabilità in uno dei club maggiormente storici della nostra Super League.