Capolavoro Küng alla Vuelta: lo svizzero si prende la cronometro

Nella lotta per la vittoria finale, il migliore è stato Primoz Roglic, quarto a 19 secondi da Küng. Lo sloveno ha così recuperato terreno su Felix Gall, scavalcando l’austriaco e tornando al secondo posto della classifica generale.

Roglic ha però rosicchiato appena 33 secondi a Enric Mas. Lo spagnolo, che aveva iniziato la giornata con 2'10'' di vantaggio sullo sloveno, ha chiuso al 12° posto, a 52 secondi da Küng, conservando così senza particolari patemi la maglia rossa.