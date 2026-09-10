Capolavoro Küng alla Vuelta: lo svizzero si prende la cronometro
Il turgoviese della Tudor precede Thornley e Almeida e conquista la 18ª tappa: è la sua 32ª vittoria in carriera. Mas conserva la maglia rossa davanti a Roglic.
JEREZ DE LA FRONTERA - Stefan Küng torna a ruggire. Il turgoviese della Tudor ha conquistato la 18ª tappa della Vuelta, imponendosi nella cronometro di 32,1 chilometri tra El Puerto de Santa Maria e Jerez de la Frontera.
Küng ha chiuso la prova al primo posto, precedendo di appena due secondi il britannico Callum Thornley e di otto il portoghese Joao Almeida. Grande specialista delle prove contro il tempo, lo svizzero ha così centrato la 32esima vittoria in carriera, la 24esima in una cronometro e la seconda ottenuta in un Grande Giro.
Nella lotta per la vittoria finale, il migliore è stato Primoz Roglic, quarto a 19 secondi da Küng. Lo sloveno ha così recuperato terreno su Felix Gall, scavalcando l’austriaco e tornando al secondo posto della classifica generale.
Roglic ha però rosicchiato appena 33 secondi a Enric Mas. Lo spagnolo, che aveva iniziato la giornata con 2'10'' di vantaggio sullo sloveno, ha chiuso al 12° posto, a 52 secondi da Küng, conservando così senza particolari patemi la maglia rossa.
A tre giorni dall’arrivo finale di Granada, Mas resta dunque al comando della Vuelta. Ora, però, arrivano le montagne: venerdì e sabato sono in programma due arrivi in salita che potrebbero riaccendere definitivamente la battaglia per la classifica generale.