"Lugano è hockey": svelata la nuova maglia dell’HCL
Il club ha svelato la tenuta da gioco della Prima squadra per il campionato che scatterà settimana prossima
LUGANO - In occasione dell’evento dedicato ai suoi sponsor che si è tenuto ieri sera alla Cornèr Arena, l’Hockey Club Lugano ha presentato in anteprima la maglia che sarà indossata dalla prima squadra bianconera nel campionato di National League che inizierà il 15 settembre.
Interamente concepita nel design e nella grafica dal settore marketing dell’HCL, la maglia contiene un richiamo esplicito al territorio cittadino. Sulla parte bassa delle maniche si ritrova infatti un dettaglio dello storico cancello del Parco Ciani immortalato in tante fotografie, tratto distintivo della Città di Lugano.
La nuova maglia, come sempre prevalentemente nera per le partite casalinghe e prevalentemente bianca per quelle in trasferta, esplicita così la sua coerenza con lo slogan “Lugano è Hockey” che caratterizza la campagna abbonamenti per la nuova stagione.
Oltre al taglio classico, è disponibile anche nella nuova versione ESSENTIAL, con taglio più aderente al corpo, adatto a essere utilizzato sempre e ovunque.
La maglia è da subito in vendita sullo shop ufficiale dell’Hockey Club Lugano sulla pagina https://hcluganoshop.ch/it/ come pure allo Shop’41, aperto il mercoledì e il sabato dalle 13.30 alle 17.30 e nei giorni partita dalle 18.00.