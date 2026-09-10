Alghisi torna competitivo: podio a San Giorgio Monferrato e terzo posto finale nel Superprestige ACSI
Podio e grande soddisfazione per il ticinese: «Per me è un grande risultato»
Podio e grande soddisfazione per il ticinese: «Per me è un grande risultato»
SAN GIORGIO MONFERRATO - Domenica 6 settembre è arrivato un nuovo risultato importante per lo scalatore di Tesserete, protagonista a San Giorgio Monferrato, in Italia, nell’ottava e ultima tappa del Campionato Superprestige Tricolore ACSI 2026. Sul traguardo della salita di Rolasco, al termine di una prova di 8 chilometri, Mirco ha conquistato il terzo posto nella categoria Gentleman A, chiudendo sul podio l’ultimo appuntamento stagionale del circuito.
Un risultato che assume ancora più valore guardando alla classifica generale: grazie ai punti conquistati a San Giorgio Monferrato, il ciclista ticinese ha infatti ipotecato il terzo posto finale del Campionato Superprestige Tricolore ACSI 2026 nella categoria Gentleman A.Per Mirco si tratta soprattutto della conferma di un ritorno ai livelli che lo avevano visto protagonista nelle passate stagioni. Il Superprestige Tricolore era infatti già entrato nel suo palmarès con le vittorie finali del 2018 e del 2019.Negli ultimi anni il percorso era stato più complicato. Dopo il quarto posto assoluto nel 2024, il 2025 era stato condizionato da problemi fisici che lo avevano costretto a saltare quattro tappe del campionato, facendolo scivolare fuori dalla top ten della classifica finale.
Il 2026 segna quindi un ritorno importante. «Dopo le difficoltà dello scorso anno, posso finalmente dire di essere tornato competitivo. Salire nuovamente sul podio in una gara del Superprestige e chiudere la stagione nelle prime posizioni della classifica generale rappresenta per me un gran risultato».
Il terzo posto conquistato sulla salita di Rolasco chiude così nel migliore dei modi il Superprestige 2026 e riporta lo scalatore di Tesserete tra i protagonisti della propria categoria.