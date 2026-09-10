Alghisi torna competitivo: podio a San Giorgio Monferrato e terzo posto finale nel Superprestige ACSI

Un risultato che assume ancora più valore guardando alla classifica generale: grazie ai punti conquistati a San Giorgio Monferrato, il ciclista ticinese ha infatti ipotecato il terzo posto finale del Campionato Superprestige Tricolore ACSI 2026 nella categoria Gentleman A.Per Mirco si tratta soprattutto della conferma di un ritorno ai livelli che lo avevano visto protagonista nelle passate stagioni. Il Superprestige Tricolore era infatti già entrato nel suo palmarès con le vittorie finali del 2018 e del 2019.Negli ultimi anni il percorso era stato più complicato. Dopo il quarto posto assoluto nel 2024, il 2025 era stato condizionato da problemi fisici che lo avevano costretto a saltare quattro tappe del campionato, facendolo scivolare fuori dalla top ten della classifica finale.