«Il Lugano deve vincere il campionato: non farlo negli ultimi due anni è stato un fallimento»

E il Basilea ha già cambiato allenatore...

«Esatto... E questo la dice lunga. Nonostante avessero fatto un contratto fino al 2029 con Lichtsteiner, dopo sette partite l'hanno cacciato. Tutto questo perché Shaqiri non giocava da titolare. Qui vediamo la pochezza e la debolezza della società, che si lascia sopraffare dagli eventi. Anche per questo trovo che il Lugano non abbia concorrenti, forse leggermente lo Young Boys e il San Gallo, ma solo perché non hanno le Coppe. È vero che vincere non è mai semplice, ma la rosa del Lugano - considerando anche la panchina - è decisamente la più forte».

Quanto è "debole" il campionato svizzero?

«Lo abbiamo visto l'anno scorso... Il Thun, che ha azzeccato tutto, è riuscito a dominare la stagione. Ma il fatto che una neopromossa vinca la dice lunga sulla pochezza del calcio svizzero. Tanto più che il campionato è terminato con quattro o cinque giornate d'anticipo».