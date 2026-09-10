Ultimo test amaro per Ambrì e Lugano

Nel terzo periodo i biancoblù non hanno sfruttato il quinto power play della serata e, poco dopo, sono stati puniti. Zaccheo Dotti ha perso il disco in maniera sanguinosa e l’esperto Labanc, forte di 542 partite in NHL, ha ringraziato infilando il gol dell’1-2. L’Ambrì, però, ha reagito e cinque minuti più tardi ha trovato il pareggio. Ancora una volta è stato il suo capitano De Luca a togliere le castagne dal fuoco, firmando la doppietta personale e trascinando la sfida al supplementare. A decidere il match sono stati però i sangallesi: al 63’59’’ Dunner ha trovato il gol del definitivo 3-2.