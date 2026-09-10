Arriva il mea culpa di Leclerc

Secondo il 28enne, l'episodio ha avuto ancora più risonanza perché è avvenuto nella gara di casa per il Cavallino rampante. «Guidiamo per Ferrari e se c'è una gara in cui non vogliamo che succeda, è a Monza. Quando questo genere di cose accade durante la nostra gara di casa, provoca un vero clamore all'esterno».

Hamilton, sette volte campione del mondo, ha a sua volta assicurato che non c'è animosità, dopo aver affrontato la questione anche con il team principal Frédéric Vasseur. «Siamo arrivati a un punto in cui la comunicazione interna è davvero eccellente, così come quella tra Charles e me. Ci siamo seduti faccia a faccia, solo lui e io, e abbiamo parlato con totale franchezza e onestà. Abbiamo risolto il problema. Possiamo andare oltre».