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Arriva il mea culpa di Leclerc

Charles Leclerc ha fatto ammenda dopo il fiasco di Monza, dove ha spinto il suo compagno di squadra Lewis Hamilton nella ghiaia.
Arriva il mea culpa di Leclerc
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di 20min.ch | Chris Geiger
Arriva il mea culpa di Leclerc
Charles Leclerc ha fatto ammenda dopo il fiasco di Monza, dove ha spinto il suo compagno di squadra Lewis Hamilton nella ghiaia.
SPORT: Risultati e classifiche

MONZA - Charles Leclerc ha riconosciuto giovedì di aver commesso un errore nel duello con il compagno di squadra Lewis Hamilton durante il Gran Premio d'Italia di domenica scorsa. Alla seconda curva, il britannico era stato costretto a mettere due ruote nella ghiaia, perdendo sei posizioni, mentre il monegasco aveva proseguito la gara prima di uscire violentemente di pista al secondo giro.

Leclerc ha spiegato che i due piloti si sono poi chiariti. «È chiaro che non vogliamo mai vedere una vettura della stessa scuderia finire sull'erba», ha dichiarato durante la conferenza stampa a margine del Gran Premio di Spagna a Madrid. «Dopo aver rivisto la sequenza, abbiamo discusso con Lewis. So ovviamente di essere andato troppo oltre nella curva numero 2 e gliel'ho detto».

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Secondo il 28enne, l'episodio ha avuto ancora più risonanza perché è avvenuto nella gara di casa per il Cavallino rampante. «Guidiamo per Ferrari e se c'è una gara in cui non vogliamo che succeda, è a Monza. Quando questo genere di cose accade durante la nostra gara di casa, provoca un vero clamore all'esterno».

Hamilton, sette volte campione del mondo, ha a sua volta assicurato che non c'è animosità, dopo aver affrontato la questione anche con il team principal Frédéric Vasseur. «Siamo arrivati a un punto in cui la comunicazione interna è davvero eccellente, così come quella tra Charles e me. Ci siamo seduti faccia a faccia, solo lui e io, e abbiamo parlato con totale franchezza e onestà. Abbiamo risolto il problema. Possiamo andare oltre».

Leclerc aveva inizialmente commentato l'episodio dicendo «siamo andati troppo oltre», una formulazione respinta da Hamilton, che aveva sottolineato come in quanto accaduto non ci fosse «nessun “noi”».

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