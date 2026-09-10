Ritiro di Noah Okafor: cronologia di un disastro Nazionale

La scorsa primavera Yakin si era recato in Inghilterra proprio per incontrarlo. Un faccia a faccia che sembrava aver riaperto le porte della Nazionale. Okafor è stato infatti convocato per il Mondiale 2026 in Nord America, scendendo in campo per 19 minuti negli ottavi di finale contro l’Algeria.

Ma proprio quella partita sembra aver riacceso le tensioni. Nel suo messaggio, Okafor ha fatto riferimento a quanto accaduto negli ultimi mesi: «Alcune cose sono successe che mi hanno profondamente colpito. La fiducia è stata tradita. Gli impegni non sono stati rispettati». Il basilese ha inoltre sostenuto di essere stato allontanato dalla squadra anche per «piccoli errori», senza ricevere spiegazioni.