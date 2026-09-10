Como da impazzire: debutto da sogno in Champions

A Praga sembrava tutto apparecchiato per una clamorosa vittoria dello Slavia contro il Lens. Rimasti in dieci al 49’ per l’espulsione di Konecky, entrato appena tre minuti prima, i cechi erano comunque riusciti a trovare il vantaggio appena due minuti più tardi. A firmare l’1-0 è stato lo sloveno Danijel Sturm, ex Chiasso. Il vantaggio dello Slavia ha resistito fino al 73’, quando Sima ha concretizzato la pressione francese. Dall’88’ in poi, però, succede di tutto. Prima Sturm trova ancora la rete per il 2-1. Ma è nei minuti di recupero che accade l’impensabile: i francesi trovano prima il 2-2 con Thauvin, poi completano addirittura il sorpasso con Aguilar. Dal possibile colpaccio dello Slavia alla beffa più atroce: il Lens ribalta tutto nel finale e si impone 3-2.

Le due partite del tardo pomeriggio sono terminate entrambe in parità. A Istanbul continua il buon momento della Roma, che strappa un punto prezioso sul sempre ostico campo del Fenerbahce. I giallorossi sono passati in vantaggio al 39’ con Cristante, ma i turchi hanno reagito subito dopo l’intervallo, trovando il pareggio con Brown.