Como da impazzire: debutto da sogno in Champions
I lariani incantano regalano una serata indimenticabile al Sinigaglia. Successi per Manchester United e Bayern, pari per Roma, Slavia-Lens e Shakhtar-PSV.
I lariani incantano regalano una serata indimenticabile al Sinigaglia. Successi per Manchester United e Bayern, pari per Roma, Slavia-Lens e Shakhtar-PSV.
|1
|Jean Butez
|27
|Yan Couto 74'
|99
|Trevoh Chalobah
|4
|Jacobo Ramon
|3
|Alex Valle
|7
|Lucas Da Cunha 65'
|6
|Luis Milla
|20
|Martin Baturina 65'
|10
|Nico Paz
|11
|Assane Diao 86'
|9
|Anastasios Douvikas 66'
|12
|Lorenzo Luigi Ginelli
|16
|Bruno Silva
|17
|Jesus Rodriguez
|21
|Samuele Ricci 86'
|28
|Ivan Smolcic 74'
|30
|Mattia Liberali
|5
|Maximo Perrone 65'
|2
|Marc-Oliver Kempf 65'
|13
|Alberto Dossena
|90
|Moise Kean 66'
|97
|Robert Sanchez
|Maarten Vandevoordt
|26
|88' Ridle Baku
|17
|Willi Orban
|4
|Castello Lukeba
|23
|David Raum
|22
|Neil El Aynaoui
|21
|60' Nicolas Seiwald
|13
|60' Christopher Nkunku
|28
|70' Andrija Maksimovic
|30
|60' Marc Guiu
|9
|Antonio Nusa
|7
|Benno Valentin Kilan Kaltefleiter
|37
|60' Ezechiel Banzuzi
|6
|60' Assan Ouedraogo
|8
|Orjan Nyland
|1
|Max Finkgrafe
|35
|Romulo Jose Cardoso da Cruz
|40
|70' Brajan Gruda
|10
|88' Benjamin Henrichs
|39
|Johan Bakayoko
|11
|Maxime Esteve
|3
|Lukas Klostermann
|16
|60' Tidiam Gomis
|27
COMO - Il Como ha celebrato con una vittoria il suo storico debutto in Champions League. Al Sinigaglia è festa grande: il Lipsia viene travolto 4-1 e lo stadio esplode al termine di una serata destinata a entrare nella storia del club.
Sedicesima squadra italiana a prendere parte alla competizione, il Como ha sbloccato il risultato già al 14’. A firmare la prima storica rete europea dei lariani è stato Baturina, autore di un sinistro imparabile da una decina di metri. Il croato, nato a Zurigo, entra così nella storia del club.
La partita è aperta e spettacolare. Appena un minuto dopo il vantaggio, Nusa scappa via centralmente e sfiora il pareggio. Il Como, però, non si scompone e continua a giocare con qualità e personalità. Prima dell’intervallo trova anche il meritatissimo raddoppio. È ancora Baturina a illuminare la scena: un suo passaggio perfetto manda Douvikas a tu per tu con Vandevoordt. L’attaccante greco non sbaglia e firma il 2-0.
Nella ripresa arriva anche il tris, al termine di una combinazione tutta di prima da manuale del calcio. Questa volta è Nico Paz a trovare l’imbucata, mentre Diao si occupa della rifinitura: un’azione splendida, chiusa con il 3-0 che fa esplodere nuovamente il Sinigaglia.
Il primo dispiacere europeo arriva qualche minuto più tardi. Maksimovic si inventa un sinistro a giro che non lascia scampo a Butez, riaprendo almeno parzialmente la sfida. Il Como, però, non trema. Il Lipsia ci prova, ma i tedeschi non riescono più a trovare la via del gol. Anzi, nei minuti di recupero è Perrone a firmare il definitivo 4-1. A quel punto può partire la festa: la squadra di Fabregas supera a pieni voti anche il primo esame di Champions e conferma, sul palcoscenico più prestigioso, di avere qualità e personalità da vendere.
16 - Il Como sarà la 16ª squadra italiana a partecipare alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il tecnico Cesc Fàbregas è stato uno dei 56 giocatori ad aver collezionato almeno 100 presenze considerando le competizioni (104). Debutto. pic.twitter.com/4NRGZmznpz— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 10, 2026
Non ha invece avuto troppi problemi il Manchester United, che si è sbarazzato con un netto 4-0 di un’altra esordiente in Champions League, il Sabah Baku. I Red Devils hanno indirizzato la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Cunha al 27’, Bruno Fernandes al 43’ e Sesko al 45’. Nella ripresa è arrivato anche il poker, firmato da Lisandro Martinez al 69’.
Ha dovuto invece sudare inizialmente le proverbiali sette camicie il Bayern Monaco prima di avere la meglio sul solito coriaceo Bodo/Glimt. I tedeschi hanno dovuto aspettare la ripresa per sbloccare il risultato, grazie a una magia di Musiala. Poi ci hanno pensato Kane al 61’ e Davies al 77’ a indirizzare definitivamente la sfida. Nel finale è arrivata anche la doppietta di Olise, che ha fissato il risultato sul definitivo 5-0, punteggio fin troppo severo per i norvegesi.
A Praga sembrava tutto apparecchiato per una clamorosa vittoria dello Slavia contro il Lens. Rimasti in dieci al 49’ per l’espulsione di Konecky, entrato appena tre minuti prima, i cechi erano comunque riusciti a trovare il vantaggio appena due minuti più tardi. A firmare l’1-0 è stato lo sloveno Danijel Sturm, ex Chiasso. Il vantaggio dello Slavia ha resistito fino al 73’, quando Sima ha concretizzato la pressione francese. Dall’88’ in poi, però, succede di tutto. Prima Sturm trova ancora la rete per il 2-1. Ma è nei minuti di recupero che accade l’impensabile: i francesi trovano prima il 2-2 con Thauvin, poi completano addirittura il sorpasso con Aguilar. Dal possibile colpaccio dello Slavia alla beffa più atroce: il Lens ribalta tutto nel finale e si impone 3-2.
Le due partite del tardo pomeriggio sono terminate entrambe in parità. A Istanbul continua il buon momento della Roma, che strappa un punto prezioso sul sempre ostico campo del Fenerbahce. I giallorossi sono passati in vantaggio al 39’ con Cristante, ma i turchi hanno reagito subito dopo l’intervallo, trovando il pareggio con Brown.
Finisce 1-1 anche tra PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk. Gli ucraini hanno sbloccato la sfida nel recupero del primo tempo con Mendoza, ma il PSV ha ristabilito l’equilibrio appena tre minuti dopo l’intervallo grazie a Dest.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Paris Saint Germain
|1
|3
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|2
|Bayern Monaco
|1
|3
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|Barcelona
|1
|3
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|4
|Manchester United
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|5
|Como
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|Sporting CP
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|7
|Vfb Stuttgart
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|8
|Manchester City
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|9
|Lens
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|10
|Korea Republic
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|11
|Aston Villa
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|12
|Borussia Dortmund
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|13
|Real Madrid
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|14
|Liverpool FC
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|15
|Arsenal FC
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|16
|Aek Athens
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|17
|Roma
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|18
|Shakhtar Donetsk
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|19
|PSV Eindhoven
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|20
|Fenerbahce Istanbul
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|21
|Villarreal CF
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|22
|Slavia Prague
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|23
|Club Brugge
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|24
|Lille
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|25
|Inter
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|26
|Atletico Madrid
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|27
|Napoli
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|28
|LASK
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|29
|Viking
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|30
|Galatasaray
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|31
|FC Porto
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|32
|Rb Leipzig
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|33
|Feyenoord Rotterdam
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|34
|Sabah FK
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|35
|Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|36
|Bodoe/Glimt
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|-5