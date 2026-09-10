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Ascona, torna il sereno e parte lo spettacolo: al via quattro giorni di gare

Dopo le forti piogge di mercoledì, il sole accompagna le prime prove del CSI 2*. Hanselmann e Shore firmano le vittorie di giornata, mentre cresce l'attesa per il debutto del CSI 4*.
Ascona, torna il sereno e parte lo spettacolo: al via quattro giorni di gare
CSO Ascona - Sportfot.
Fonte CSI ASCONA
elaborata da Redazione
Ascona, torna il sereno e parte lo spettacolo: al via quattro giorni di gare
Dopo le forti piogge di mercoledì, il sole accompagna le prime prove del CSI 2*. Hanselmann e Shore firmano le vittorie di giornata, mentre cresce l'attesa per il debutto del CSI 4*.
SPORT: Risultati e classifiche

ASCONA - «Dopo la pioggia torna il sereno»: ad Ascona il proverbio ha trovato puntuale conferma. Dopo le forti precipitazioni di mercoledì pomeriggio, che avevano fatto temere possibili allagamenti, giovedì il sole è tornato a splendere. Le prime gare del CSI 2* si sono così disputate in buone condizioni, inaugurando ufficialmente quattro giorni di competizioni.

Il Prix Swisslos Bellinzona & HotellerieSuisse Sopraceneri, prova a Tabella A (135), ha visto imporsi lo svizzero Linus Hanselmann in sella a SPJ Linaro SH. In serata, il Prix Securitas, Lugano & Securiton, Taverne è stato invece vinto dal britannico James Shore su New York G&DB Z.

Nel frattempo, tutti i cavalli iscritti al CSI 4* hanno superato con successo il vet check, risultando idonei a gareggiare. La competizione si preannuncia dunque intensa già da venerdì, con le prime prove del CSI 4* in programma nel primo pomeriggio.

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