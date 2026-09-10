Ascona, torna il sereno e parte lo spettacolo: al via quattro giorni di gare

ASCONA - «Dopo la pioggia torna il sereno»: ad Ascona il proverbio ha trovato puntuale conferma. Dopo le forti precipitazioni di mercoledì pomeriggio, che avevano fatto temere possibili allagamenti, giovedì il sole è tornato a splendere. Le prime gare del CSI 2* si sono così disputate in buone condizioni, inaugurando ufficialmente quattro giorni di competizioni.