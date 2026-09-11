Lugano, le fondamenta ci sono: è ora di fare il prossimo passo

Insomma, la fase difensiva bianconera sembra ormai una certezza. E così il DS Steinmann ha potuto concentrarsi sull’altro lato del ghiaccio, cercando di dare più qualità e sostanza all’attacco. La missione era chiara: trovare stranieri capaci di garantire più punti, più gol e soprattutto più peso nei momenti decisivi.

La scorsa stagione, Sanford a parte, il rendimento degli stranieri offensivi era stato insufficiente. Hanno così lasciato la Cornèr senza troppi rimpianti Sgarbossa, Sekac, Perlini ed Emanuelsson. Al loro posto sono arrivati due pezzi da novanta come il finlandese Jere Innala e lo svedese Olle Lycksell.