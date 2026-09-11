US Open, finale da sogno tra Rybakina e Sabalenka

Dopo aver perso il primo set, Rybakina ha alzato il livello del suo gioco, pur faticando a chiudere sia la seconda sia la terza frazione. Nel set decisivo non è riuscita a servire per il match sul 5-3, ma nel game successivo si è procurata due palle match e ha concluso l'incontro dopo 2 ore e 8 minuti, approfittando di uno smash sbagliato da Gauff.

Più agevole il successo di Sabalenka, che nella prima semifinale ha sconfitto Jessica Pegula (WTA 3) per 7-5 6-2. La bielorussa, due volte campionessa a New York, non ha mai perso il servizio, ha annullato l'unica palla break concessa e ha chiuso con 29 colpi vincenti.