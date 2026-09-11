US Open, finale da sogno tra Rybakina e Sabalenka
Rybakina, futura numero 1 mondiale, sfiderà Sabalenka, due volte detentrice del titolo, sabato in finale agli US Open.
US OPEN - Gli US Open avranno la loro finale da sogno nel tabellone femminile. Elena Rybakina, futura numero uno mondiale, sfiderà sabato Aryna Sabalenka, che lunedì prossimo le cederà il primo posto nella classifica WTA.
Rybakina ha superato in rimonta l'americana Coco Gauff (Wta 4) con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 nella seconda semifinale. La 27enne kazaka, già certa del primato mondiale dopo l'accesso alle semifinali, cercherà il secondo titolo Major dell'anno dopo l'Australian Open di gennaio, dove aveva battuto proprio Sabalenka in finale.
Dopo aver perso il primo set, Rybakina ha alzato il livello del suo gioco, pur faticando a chiudere sia la seconda sia la terza frazione. Nel set decisivo non è riuscita a servire per il match sul 5-3, ma nel game successivo si è procurata due palle match e ha concluso l'incontro dopo 2 ore e 8 minuti, approfittando di uno smash sbagliato da Gauff.
Più agevole il successo di Sabalenka, che nella prima semifinale ha sconfitto Jessica Pegula (WTA 3) per 7-5 6-2. La bielorussa, due volte campionessa a New York, non ha mai perso il servizio, ha annullato l'unica palla break concessa e ha chiuso con 29 colpi vincenti.
«Ho davvero giocato molto bene, e avevo la sensazione che qualunque decisione prendessi fosse quella giusta», ha spiegato Sabalenka in conferenza stampa. Sabato disputerà la sua ottava finale consecutiva in un Major giocato sul cemento. Oltre ai due titoli agli US Open, ha vinto due volte l'Australian Open, nel 2023 e nel 2024.