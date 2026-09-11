Cerca e trova immobili
Segnalaci
HCL

THE VIEW Lugano tra i partner dell’HCL

Fra le parti è stati sancito un accordo biennale
THE VIEW Lugano tra i partner dell’HCL
HCL
Nell’immagine da sinistra: Sara Rosso Cipolini (Presidente THE VIEW Lugano) e Vicky Mantegazza (Presidente CdA HCL SA)
Fonte HCL
elaborata da Redazione
THE VIEW Lugano tra i partner dell’HCL
Fra le parti è stati sancito un accordo biennale
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - Dopo quelle comunicate nelle scorse settimane con le aziende Edmondo Franchini SA e InfraTech Cosmo SA e BIC Suisse, l’Hockey Club Lugano ha il piacere di annunciare un’altra nuova importante partnership.

Nella comunità degli sponsor dell’HCL entra infatti da questa stagione con un contratto biennale THE VIEW Lugano, prestigioso hotel cinque stelle a Lugano-Paradiso, affacciato sul lago Ceresio e progettato per offrire un’esperienza esclusiva tra design contemporaneo, comfort, eleganza e servizi su misura.

The VIEW LUGANO è parte di Small Luxury Hotels ed è stato riconosciuto a livello internazionale tra le eccellenze dell’ospitalità di lusso.

Così si è espressa Sara Rosso Cipolini, Presidente THE VIEW Lugano:

«Siamo estremamente felici di questa partnership. A unirci sono la passione guidata dalla continua ricerca dell’eccellenza e un profondo amore per il nostro territorio».

Tangibile la soddisfazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Hockey Club Lugano SA Vicky Mantegazza: «Siamo particolarmente orgogliosi di aver siglato una partnership con un attore come THE VIEW Lugano in grado di offrire accoglienza, servizi e prestazioni di alto standing ad una clientela internazionale. La collaborazione ha un orizzonte di lunga durata e apre così le porte ad interessanti sinergie».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
hclhockey club luganothe view lugano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
10 ore
1

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
20 ore

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
2 gior
71
165

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
10 ore
15
32

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
1 gior
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
3 gior
4

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
2 gior
22
68

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
LIVE
GRIGIONI
7 ore
12
45

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
1 gior

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
1 gior
18
91

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
1 gior
3
12

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
1 gior
57

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

È morta Emma Bonino
LIVE
ITALIA
7 ore

È morta Emma Bonino

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano
LIVE
MENDRISIO
7 ore
62
178

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
2 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
21 ore

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
1 gior
51
80

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
1 gior
39
73

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
2 gior
19
51

Pestoni: un triste capolinea?

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
1 gior
2
23

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Centro Ovale, avviso di fallimento
LIVE
CANTONE
10 ore
26
75

Centro Ovale, avviso di fallimento

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
2 gior
6
65

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
1 gior
22
46

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
LIVE
CANTONE
1 gior
26

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
1 gior
3
25

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
2 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
LIVE
SVIZZERA
17 ore
4

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi
LIVE
CADENAZZO
4 ore
82
175

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi

«La Svizzera si dia una regolata»
LIVE
SVIZZERA
9 ore
11
80

«La Svizzera si dia una regolata»

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
2 gior
53
42

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
19 ore

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
1 gior
25
103

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
2 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
13
71

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
3 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
2 gior
35
43

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
3 gior
6
89

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
2 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
3 gior
20
70

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
LIVE
ITALIA
1 gior

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
23 ore
34
33

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
LIVE
BASILEA CITTÀ
22 ore

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
2 gior
2
22

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
2 gior
12
27

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa
LIVE
FOCUS
1 gior

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa

ULTIME NOTIZIE SPORT
Si è spento Ralph Zloczower
LIVE
CALCIO
50 min

Si è spento Ralph Zloczower

«A settembre non si guarda»
LIVE
SUPER LEAGUE
2 ore
4

«A settembre non si guarda»

Securitas rafforza la storica partnership con l’HCAP
LIVE
HCAP
6 ore
1
7

Securitas rafforza la storica partnership con l’HCAP

«Non vincere il campionato sarebbe un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
6 ore
14
31

«Non vincere il campionato sarebbe un fallimento»

US Open, finale da sogno tra Rybakina e Sabalenka
LIVE
TENNIS
8 ore

US Open, finale da sogno tra Rybakina e Sabalenka

Lugano, le fondamenta ci sono: è ora di fare il prossimo passo
LIVE
NATIONAL LEAGUE
10 ore
5
16

Lugano, le fondamenta ci sono: è ora di fare il prossimo passo

Ascona, torna il sereno e parte lo spettacolo: al via quattro giorni di gare
LIVE
CSI ASCONA
17 ore
1

Ascona, torna il sereno e parte lo spettacolo: al via quattro giorni di gare

Como da impazzire: debutto da sogno in Champions
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
18 ore
1
25

Como da impazzire: debutto da sogno in Champions

Ultimo test amaro per Ambrì e Lugano
LIVE
HOCKEY
18 ore
4

Ultimo test amaro per Ambrì e Lugano

«Sono andato troppo oltre»
LIVE
FORMULA 1
18 ore
4
8

«Sono andato troppo oltre»