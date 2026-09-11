THE VIEW Lugano tra i partner dell’HCL
Fra le parti è stati sancito un accordo biennale
LUGANO - Dopo quelle comunicate nelle scorse settimane con le aziende Edmondo Franchini SA e InfraTech Cosmo SA e BIC Suisse, l’Hockey Club Lugano ha il piacere di annunciare un’altra nuova importante partnership.
Nella comunità degli sponsor dell’HCL entra infatti da questa stagione con un contratto biennale THE VIEW Lugano, prestigioso hotel cinque stelle a Lugano-Paradiso, affacciato sul lago Ceresio e progettato per offrire un’esperienza esclusiva tra design contemporaneo, comfort, eleganza e servizi su misura.
The VIEW LUGANO è parte di Small Luxury Hotels ed è stato riconosciuto a livello internazionale tra le eccellenze dell’ospitalità di lusso.
Così si è espressa Sara Rosso Cipolini, Presidente THE VIEW Lugano:
«Siamo estremamente felici di questa partnership. A unirci sono la passione guidata dalla continua ricerca dell’eccellenza e un profondo amore per il nostro territorio».
Tangibile la soddisfazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Hockey Club Lugano SA Vicky Mantegazza: «Siamo particolarmente orgogliosi di aver siglato una partnership con un attore come THE VIEW Lugano in grado di offrire accoglienza, servizi e prestazioni di alto standing ad una clientela internazionale. La collaborazione ha un orizzonte di lunga durata e apre così le porte ad interessanti sinergie».