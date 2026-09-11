THE VIEW Lugano tra i partner dell’HCL

Tangibile la soddisfazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Hockey Club Lugano SA Vicky Mantegazza: «Siamo particolarmente orgogliosi di aver siglato una partnership con un attore come THE VIEW Lugano in grado di offrire accoglienza, servizi e prestazioni di alto standing ad una clientela internazionale. La collaborazione ha un orizzonte di lunga durata e apre così le porte ad interessanti sinergie».