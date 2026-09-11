Il Crus lancia il big match con lo Young Boys: «La classifica non la guardiamo»

Con un'eventuale vittoria, un margine di sei punti sarebbe senza dubbio importante... «Non guardiamo all'eventuale +6 in classifica. Oggi la classifica non ci interessa: quello che ci preme è dare continuità ai risultati e regalare una gioia a chi domani sarà presente allo stadio. Avremo un autunno pieno di impegni, quindi cerchiamo di mettere più fieno in cascina possibile. Siamo a settembre, dobbiamo continuare a spingere».

Fra pochi giorni Mattia Croci-Torti festeggerà cinque anni sulla panchina del Lugano. Quella di domani sarà la partita più importante della sua gestione? «Cinque anni sono tanti. Non sarà la più importante, ma sarà senza dubbio speciale. Sarà la prima volta che riempiamo lo stadio da tanto tempo a questa parte. Stiamo dando dei segnali alla gente, dimostrando che ci crediamo più del solito. Sono stati cinque anni bellissimi e mi sono sempre divertito. Se siamo favoriti per il titolo rispetto a Young Boys e Basilea? Sappiamo bene che il percorso europeo destabilizzerà i nostri pensieri e toglierà un po' di forza fisica e probabilmente andrà ad accrescere il numero degli infortunati. Ci sono sempre delle incognite: siamo la squadra dell'anno scorso e abbiamo qualche giocatore in più in grado di aiutarci. Vogliamo essere protagonisti, ma la variante europea va tenuta in considerazione».