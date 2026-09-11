Si è spento Ralph Zloczower

Zloczower divenne presidente dello Young Boys nel 1972 e guidò il club bernese attraverso anni difficili sia dal punto di vista sportivo che economico. Nel 1977 lo YB vinse la Coppa Svizzera sotto la sua guida. Oltre al calcio, il giurista e politico fu tra l’altro consigliere comunale a Berna, colonnello nello stato maggiore generale dell’esercito e presidente della federazione di curling.

Dopo incarichi presso il tribunale dei ricorsi e nel comitato dell’allora Nationalliga, Zloczower ne divenne presidente nel 1995. Nel febbraio 2001 i delegati dell’SFV lo elessero 32esimo presidente della federazione. Ricoprì questa carica per otto anni.