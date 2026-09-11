Si è spento Ralph Zloczower
L’ex presidente dell'Associazione Svizzera di football ha segnato il calcio svizzero ed è stato strettamente legato all’Europeo casalingo del 2008.
BERNA - L’ex presidente dell’Associazione Svizzera di Football, Ralph Zloczower, è morto all’età di 93 anni.
Da presidente dello YB al vertice dell’SFV
Zloczower divenne presidente dello Young Boys nel 1972 e guidò il club bernese attraverso anni difficili sia dal punto di vista sportivo che economico. Nel 1977 lo YB vinse la Coppa Svizzera sotto la sua guida. Oltre al calcio, il giurista e politico fu tra l’altro consigliere comunale a Berna, colonnello nello stato maggiore generale dell’esercito e presidente della federazione di curling.
Dopo incarichi presso il tribunale dei ricorsi e nel comitato dell’allora Nationalliga, Zloczower ne divenne presidente nel 1995. Nel febbraio 2001 i delegati dell’SFV lo elessero 32esimo presidente della federazione. Ricoprì questa carica per otto anni.
L’Europeo 2008 resta la sua più grande eredità
Durante il mandato di Zloczower, la nazionale svizzera si qualificò per l’Europeo 2004 e per il Mondiale 2006. Il suo nome è però particolarmente legato al campionato europeo 2008: nel dicembre 2002 la Svizzera ottenne, insieme all’Austria, l’assegnazione come paese ospitante. Zloczower presiedette in seguito anche il consiglio di amministrazione della società organizzatrice EURO 2008 SA.
Il presidente centrale dell’SFV Peter Knäbel ha reso omaggio a Zloczower come una personalità di spicco: con competenza giuridica, abilità negoziale e la sua rete internazionale ha dato prestigio al calcio svizzero. Nel 2009 Zloczower ha passato la presidenza a Peter Gilliéron ed è stato nominato presidente onorario.