Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA IN UCRAINA

Dall'Ue confermati i 6 miliardi per le difese aeree di Kyiv

Le forniture di Patriot restano cruciali, ma le tempistiche rischiano di non essere abbastanza rapide.
Dall'Ue confermati i 6 miliardi per le difese aeree di Kyiv
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Dall'Ue confermati i 6 miliardi per le difese aeree di Kyiv
Le forniture di Patriot restano cruciali, ma le tempistiche rischiano di non essere abbastanza rapide.

BRUXELLES - La Commissione Europea ha stanziato 6,1 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi, completando così l'assegnazione dei fondi previsti per il 2026 sotto la dicitura «assistenza militare».

Ovvero circa 30 miliardi. Cosa altrettanto importante, il pacchetto contiene le deroghe necessarie per far sì che Kyiv possa acquistare i missili intercettori Patriot, di cui ha un disperato bisogno. «L'Ucraina prevarrà», ha tagliato corto la presidente dell'esecutivo blustellato Ursula von der Leyen.

Intanto i raid continuano. «La progressiva escalation della Russia con gli Shahed a reazione sta assumendo sempre più chiaramente una natura terroristica», ha denunciato Volodymyr Zelensky. Nel corso della giornata, i russi hanno preso «deliberatamente di mira le stazioni di servizio a Kyiv», uccidendo due persone e ferendone altre nove.

Zelensky ha inoltre affermato che i raid hanno colpito anche «la società Kyivstar» e che ci sono stati attacchi sulle regioni di Kyiv, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Donetsk, Kherson, Kharkiv e Mykolaiv. L'aumento della frequenza dei raid sta iniziando a destare preoccupazione in ambito Ue e Nato, soprattutto in vista dell'inverno.

GUERRA IN UCRAINA
Ucraina verso l'acquisto di mille missili Patriot

Da qui la corsa a blindare i cieli. Per quanto riguarda i droni a reazione c'è la fiducia assoluta sul fatto che gli esperti ucraini troveranno presto un modo per contrastarli. «Sono i numeri uno al mondo», assicura un funzionario europeo. Per quanto riguarda i missili balistici, invece, non c'è niente da fare, servono i Patriot.

Il Commissario alla Difesa Andrius Kubilius, annunciando la prima riunione operativa del Consiglio dell'Alleanza Ue-Ucraina sui droni, che di fatto porterà alla costruzione del famoso «drone-wall» promesso l'anno passato da von der Leyen (nel mentre ha cambiato nome più volte ma quella è la sostanza), ha fornito delle cifre da capogiro.

Mosca, in un anno, è capace di produrre - al momento - «10 milioni di droni FPV, 130mila Shahed a reazione e 1.700 missili balistici». Il problema ora come ora è tutto ucraino ma, in prospettiva, anche europeo poiché i 27 sono lontanissimi da poter contrastare tale potenza di fuoco (basti dire l'Ue, nel suo insieme, sforna solo 1,5 milioni di droni FPV all'anno). Ecco perché l'alleanza Ue-Ucraina è fondamentale.

Il Consiglio comprende 18 membri fondatori (9 dell'Ue e 9 dell'Ucraina), tra cui «produttori, innovatori, start-up e scale-up», intende promuovere «joint venture» nonché l'istituzione di linee di montaggio in grado di «mantenere la prontezza operativa» durante i periodi di calma e di «aumentare la produzione» nel giro di poche settimane.

Nel breve termine, però, tocca operare in emergenza. La Germania sta facendo il possibile e l'impossibile per dare a Kyiv i missili intercettori che le servono - PAC-2 e PAC-3 - ma da sola non può coprire il fabbisogno. Kubilius ha spiegato che l'Ucraina ha già «intese o accordi» con Paesi fornitori per consegne previste nel 2027 e ora si sta studiando se siano possibili «scambi» con gli alleati che hanno scorte nei magazzini in modo da anticipare le spedizioni prima del prossimo inverno. In pratica una corsa contro il tempo.

Non sempre, d'altra parte, si marcia nel verso giusto. L'estensione delle sanzioni contro la Russia, da approvare prima del 15 settembre, è stata bloccata una volta di più da Bratislava, poiché in cambio vuole rimuovere dalla lista gli oligarchi Alisher Usmanov e Mikhail Fridman. Con un colpo di scena. Per quanto riguarda Usmanov, alla richiesta potrebbe unirsi pure la Francia.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
guerra in ucrainamissili patriotucraina
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
14 ore
2

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
2 gior
71
165

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
14 ore
15
33

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
LIVE
GRIGIONI
11 ore
16
49

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
1 gior
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
2 gior
22
68

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
2 gior

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
1 gior
18
91

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
2 gior
3
12

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
3 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
2 gior

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano
LIVE
MENDRISIO
11 ore
68
189

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
2 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
2 gior
51
80

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
1 gior
39
73

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi
LIVE
CADENAZZO
8 ore
108
252

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi

Centro Ovale, avviso di fallimento
LIVE
CANTONE
14 ore
27
75

Centro Ovale, avviso di fallimento

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
1 gior
2
22

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
3 gior
6
65

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
1 gior
22
46

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
LIVE
CANTONE
1 gior
26

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
1 gior
3
25

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
3 gior
19
51

Pestoni: un triste capolinea?

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
LIVE
SVIZZERA
21 ore
4

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

«La Svizzera si dia una regolata»
LIVE
SVIZZERA
13 ore
13
82

«La Svizzera si dia una regolata»

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
23 ore

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
2 gior
53
42

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
3 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
1 gior
25
103

«Lugano è il Bronx solo sui social»

«Non sono né vittima, né pensionato»
LIVE
CANTONE
6 ore
24
83

«Non sono né vittima, né pensionato»

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
13
72

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
2 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
LIVE
ITALIA
1 gior

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
34
32

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai
LIVE
CANTONE
3 ore

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
3 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
LIVE
BASILEA CITTÀ
1 gior

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
2 gior
2
22

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa
LIVE
FOCUS
1 gior

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
2 gior
12
27

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini
LIVE
ZURIGO
2 gior

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»
LIVE
CANTONE
1 gior
52
117

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»
LIVE
MEDIO ORIENTE
5 ore
9
20

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»

Anthropic blocca l'uso dell'IA per ricerche su possibili armi biologiche
LIVE
STATI UNITI
8 ore
9

Anthropic blocca l'uso dell'IA per ricerche su possibili armi biologiche

È morta Emma Bonino
LIVE
ITALIA
11 ore

È morta Emma Bonino

2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle
LIVE
NEW YORK
11 ore
4
35

2'997 droni per ricreare le Torri Gemelle

L'11 settembre non appartiene al passato, ma al presente
LIVE
STATI UNITI
13 ore
7
39

L'11 settembre non appartiene al passato, ma al presente

California, per tutelare i minori arriva la stretta contro social e IA
LIVE
STATI UNITI
13 ore
1
22

California, per tutelare i minori arriva la stretta contro social e IA

Nissan riorganizza la produzione interna
LIVE
GIAPPONE
13 ore
3

Nissan riorganizza la produzione interna

Sale ancora il numero delle vittime
LIVE
NEPAL
1 gior
16

Sale ancora il numero delle vittime

Le condizioni del Cremlino per la pace «non sono cambiate»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
14
129

Le condizioni del Cremlino per la pace «non sono cambiate»

Una bestemmia dopo la frenata gli costa 102 euro
LIVE
ITALIA
1 gior
21
74

Una bestemmia dopo la frenata gli costa 102 euro