Dall'Ue confermati i 6 miliardi per le difese aeree di Kyiv

Il Consiglio comprende 18 membri fondatori (9 dell'Ue e 9 dell'Ucraina), tra cui «produttori, innovatori, start-up e scale-up», intende promuovere «joint venture» nonché l'istituzione di linee di montaggio in grado di «mantenere la prontezza operativa» durante i periodi di calma e di «aumentare la produzione» nel giro di poche settimane.

Nel breve termine, però, tocca operare in emergenza. La Germania sta facendo il possibile e l'impossibile per dare a Kyiv i missili intercettori che le servono - PAC-2 e PAC-3 - ma da sola non può coprire il fabbisogno. Kubilius ha spiegato che l'Ucraina ha già «intese o accordi» con Paesi fornitori per consegne previste nel 2027 e ora si sta studiando se siano possibili «scambi» con gli alleati che hanno scorte nei magazzini in modo da anticipare le spedizioni prima del prossimo inverno. In pratica una corsa contro il tempo.