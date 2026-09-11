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MEDIO ORIENTE

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»

L'avanzata incontrastata degli Houthi e la loro conquista della costa orientale del Mar Rosso consegnano all'asse pro-Teheran il controllo di un'altra arteria fondamentale, questa volta per le merci.
«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»
Imago/Andalou
Fonte Sda Dpa
di Redazione
«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»
L'avanzata incontrastata degli Houthi e la loro conquista della costa orientale del Mar Rosso consegnano all'asse pro-Teheran il controllo di un'altra arteria fondamentale, questa volta per le merci.

Secondo fonti governative yemenite, i ribelli Houthi alleati dell'Iran hanno conquistato l'intera costa del Mar Rosso nello Yemen e isole strategicamente importanti.

In questo modo, gli Houthi hanno notevolmente aumentato il loro controllo sullo stretto di Bab al-Mandab, attraverso il quale passa una delle rotte marittime più importanti al mondo.

Il Bab al-Mandab collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden. Entrambi fanno parte di una rotta marittima che dal Mediterraneo, attraverso il Canale di Suez, arriva fino all'Oceano Indiano e rappresenta quindi il percorso marittimo più breve tra Europa e Asia.

Il prezzo del petrolio è aumentato sensibilmente
Lo stretto di Hormuz, fortemente compromesso a causa della guerra in Iran, è particolarmente importante per il commercio di petrolio e gas naturale liquefatto, poiché collega il ricco Golfo Persico con l'Oceano Indiano. Il Bab al-Mandab, invece, è di grande importanza per tutto il traffico di merci e materie prime tra Europa e Asia.

Il prezzo del petrolio è già aumentato sensibilmente nella notte tra giovedì e venerdì. Il prezzo di un barile (159 litri) di petrolio greggio Brent del Mare del Nord con consegna a novembre ha raggiunto temporaneamente quasi 110 dollari USA.

Il governo internazionalmente riconosciuto reagisce con attacchi aerei
Solo di recente i ribelli avevano conquistato anche la città portuale yemenita di Mokka. Con le recenti avanzate, gli Huthi controllano ora l'intera costa del Mar Rosso nello Yemen. Secondo informazioni della DPA, il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha reagito con attacchi aerei contro combattenti Huthi al porto e all'aeroporto di Mokka.

Dalle loro nuove posizioni, gli Huthi possono ora attaccare o disturbare in modo più mirato rispetto a prima le navi commerciali e altre imbarcazioni nel Mar Rosso. La rotta marittima, di enorme importanza per il commercio mondiale, potrebbe quindi essere ancora più minacciata rispetto al passato. Negli ultimi anni, gli Huthi avevano già attaccato più volte navi in quella zona, affondandone alcune o sequestrandole.

Esperto: «Raramente un fallimento strategico di queste dimensioni»
Sullo sfondo del conflitto tra USA e Iran, l'esperto militare israeliano Danny Citrinowicz ha parlato di una battuta d'arresto per l'Occidente. «In Medio Oriente raramente si è verificato un fallimento strategico di queste dimensioni», ha scritto su X.

«Ciò che è accaduto negli ultimi giorni, quindi, non è semplicemente un problema saudita. È un problema internazionale», ha aggiunto.

Il vicepresidente iraniano si è congratulato con i ribelli Huthi dopo la loro avanzata. «Siamo lieti delle vittorie del coraggioso popolo yemenita», ha scritto Mohammed Resa Aref alla milizia alleata con Teheran su X.

Gli Houthi fanno parte dell'“Asse della Resistenza di Teheran
In Yemen, di recente, un conflitto che dura da anni si è nuovamente riacceso. Gli Huthi combattono contro il governo riconosciuto a livello internazionale e i suoi alleati. Fanno parte della cosiddetta «Asse della Resistenza» iraniana, una rete regionale di milizie sostenute dall'Iran. Teheran sostiene gli Huthi in modo simile a quanto fa con Hezbollah in Libano, fornendo armi, tecnologia, competenze e risorse finanziarie.

Dall'altra parte ci sono il governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, e le forze fedeli al governo. Ad esempio, le cosiddette Forze di Resistenza Nazionale sono diventate partner strategici del governo nella lotta contro gli Huthi, contro i quali anche la coalizione guidata dai sauditi effettua attacchi aerei.

Il traffico navale internazionale potrebbe essere compromesso
Lo stretto, nel suo punto più stretto, è largo circa 20 chilometri e quindi molto più stretto rispetto allo stretto di Hormuz, che è largo circa 50 chilometri. Il maggiore controllo dell'accesso a Bab al-Mandab da parte degli Huthi potrebbe essere considerato un notevole passo indietro per l'Arabia Saudita e il traffico navale internazionale.

Gli USA e l'UE hanno già cercato, con operazioni militari, di proteggere meglio le navi commerciali dagli attacchi della milizia. Già durante la guerra di Gaza, gli Huthi avevano ripetutamente attaccato navi nel Mar Rosso in solidarietà con Hamas. Ciò ha causato notevoli disagi al traffico navale internazionale. Dopo gli attacchi guidati dai sauditi, gli Huthi avevano annunciato a luglio un blocco della navigazione per l'Arabia Saudita. Da allora hanno attaccato diverse navi e costretto altre a cambiare rotta.

Decine di migliaia di persone in fuga
Secondo le Nazioni Unite, gli ultimi sviluppi hanno costretto più di 46.000 persone a fuggire. «Le famiglie sono costrette a fuggire per la seconda o terza volta in questo conflitto, avendo ormai perso quasi tutto», ha dichiarato la direttrice dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), Amy Pope, secondo un comunicato.

Nella notte, secondo le notizie, molte persone hanno lasciato la città portuale di Mokka con i loro averi, si legge. I ribelli Huthi alleati dell'Iran avevano conquistato giovedì la città strategicamente importante. In alcune zone del paese in guerra civile, interi villaggi sarebbero stati abbandonati. L'IOM ha chiesto alle parti in conflitto di garantire l'accesso umanitario e la sicurezza degli operatori umanitari.

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