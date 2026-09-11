«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»

Il Bab al-Mandab collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden. Entrambi fanno parte di una rotta marittima che dal Mediterraneo, attraverso il Canale di Suez, arriva fino all'Oceano Indiano e rappresenta quindi il percorso marittimo più breve tra Europa e Asia.

Il prezzo del petrolio è aumentato sensibilmente

Lo stretto di Hormuz, fortemente compromesso a causa della guerra in Iran, è particolarmente importante per il commercio di petrolio e gas naturale liquefatto, poiché collega il ricco Golfo Persico con l'Oceano Indiano. Il Bab al-Mandab, invece, è di grande importanza per tutto il traffico di merci e materie prime tra Europa e Asia.