Anthropic blocca l'uso dell'IA per ricerche su possibili armi biologiche

La società riferisce inoltre che negli ultimi otto mesi alcuni utenti avrebbero tentato di sfruttare i suoi sistemi per progettare armi convenzionali, tra cui missili e droni armati. Casi di questo tipo sarebbero stati registrati in Cina, Russia e Yemen. Il software sarebbe stato utilizzato anche da attori legati a governi esteri per diffondere falsa propaganda e sorvegliare gruppi di dissidenti politici.

Interpellati dal New York Times, diversi esperti di sicurezza hanno espresso preoccupazione per il possibile impiego dell'intelligenza artificiale avanzata nella creazione clandestina di agenti patogeni pericolosi. «Oggi potremmo non prevederli e, una volta rilasciati, non essere più in grado di fermarli», ha dichiarato al giornale Susan Monarez, microbiologa ed esperta di salute pubblica.