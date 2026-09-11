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Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia

Nel mirino una donna di 85 anni, convinta da un falso impiegato di banca a prelevare la somma. L'intervento della nuora e della polizia ha portato all'arresto di due uomini.
Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia
Polizia di Winterthur
Fonte Polizia cantonale di Zurigo
elaborata da Redazione
Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia
Nel mirino una donna di 85 anni, convinta da un falso impiegato di banca a prelevare la somma. L'intervento della nuora e della polizia ha portato all'arresto di due uomini.

WINTERTHUR - Si erano presentati per riscuotere 80.000 franchi, ma ad attenderli hanno trovato la polizia. Martedì sera due uomini sospettati di frode telefonica sono stati arrestati a Winterthur proprio al momento del ritiro del denaro.

Intorno alle 17:45, la nuora di una donna di 85 anni, insospettita dalla situazione, ha contattato la centrale operativa della polizia di Winterthur. La suocera aveva appena ricevuto una telefonata da una persona che si spacciava per un impiegato di banca e che le aveva chiesto di prelevare 80.000 franchi, da consegnare successivamente a una persona incaricata del ritiro.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, mettendosi in contatto con l'anziana e avviando le procedure del caso. Hanno quindi contattato anche i presunti responsabili e seguito quanto concordato. Poco dopo, quando i sospettati si sono presentati per ritirare il denaro predisposto, invece degli 80.000 franchi hanno trovato gli agenti della polizia di Winterthur, che li hanno arrestati.

Si tratta di un cittadino ucraino di 19 anni e un cittadino rumeno di 53.

Dopo l'interrogatorio da parte della polizia, i due uomini saranno consegnati alla procura.


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