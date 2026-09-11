Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, mettendosi in contatto con l'anziana e avviando le procedure del caso. Hanno quindi contattato anche i presunti responsabili e seguito quanto concordato. Poco dopo, quando i sospettati si sono presentati per ritirare il denaro predisposto, invece degli 80.000 franchi hanno trovato gli agenti della polizia di Winterthur, che li hanno arrestati.

Si tratta di un cittadino ucraino di 19 anni e un cittadino rumeno di 53.