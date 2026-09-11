AVS 2030, la riforma che non accontenta nessuno

PS e Verdi chiedono un miglior riconoscimento del lavoro educativo e di cura. Gli accrediti nel primo pilastro dovrebbero essere aumentati in modo significativo. Entrambi i partiti domandano che tali accrediti vengano applicati anche nella previdenza professionale. Sono infatti soprattutto le donne a svolgere questo lavoro, il che comporta pensioni più basse.