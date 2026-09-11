Ospedali, migliorano le finanze, ma la situazione rimane difficile

"Quattro ospedali su cinque non generano ancora le risorse di cui hanno bisogno per investire in personale, tecnologie e infrastrutture", ha sottolineato Anne-Geneviève Bütikofer, direttrice di H+, citata in un comunicato. Insomma, siamo ancora lontani da una svolta.

Gli ospedali si dicono pronti a potenziare le cure ambulatoriali per contenere i costi. Sottolineano tuttavia che questa trasformazione richiede mezzi finanziari e condizioni quadro favorevoli.