Prende a calci il treno e finisce sotto il convoglio: grave un 58enne
Alla stazione centrale di Zurigo, un 58enne ha preso a calci un treno dopo che le porte si erano già chiuse. Quando il treno è partito, è finito sotto il convoglio.
Alla stazione centrale di Zurigo, un 58enne ha preso a calci un treno dopo che le porte si erano già chiuse. Quando il treno è partito, è finito sotto il convoglio.
ZURIGO - Grave incidente ferroviario poco dopo mezzanotte alla stazione centrale di Zurigo. Un uomo di 58 anni ha tentato di salire su un treno che si apprestava a partire, ma le porte erano già bloccate.
Non riuscendo a entrare, il 58enne ha preso più volte a calci il vagone. Quando il treno si è messo in movimento, l'uomo è finito sotto il convoglio, riportando gravi ferite.
Gli agenti della Polizia cantonale di Zurigo gli hanno prestato i primi soccorsi fino all'arrivo dei sanitari. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, sulla base degli accertamenti svolti finora può essere esclusa la responsabilità di terzi. Sul posto sono intervenuti anche diversi reparti delle FFS e Schutz & Rettung Zürich.