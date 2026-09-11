Niger: donna svizzera rapita sarebbe stata liberata

Un po' più di ottimismo filtra da Vienna. Il Ministero degli esteri austriaco ha in effetti affermato all'agenzia tedesca Dpa che dal Paese dell'Africa occidentale arrivano novità incoraggianti riguardo alla sorte della connazionale in ostaggio. Malgrado ciò, «il complesso e pericolosissimo processo di liberazione e consegna non si è ancora concluso con successo», viene precisato.

Secondo l'account del giornalista, le due sarebbero state liberate dai rapitori stessi. Si trovano in territorio libico in attesa di proseguire il loro viaggio di rientro, si legge in un tweet postato nella tarda serata di ieri. Fonti vicine all'austriaca, citate sempre dalla Dpa, ritengono credibili queste indiscrezioni non confermate secondo cui le donne sarebbero state portate in Libia per essere rilasciate.