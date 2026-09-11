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Richiamo di gamberi bio per presenza di salmonelle

Coop invita i consumatori a non utilizzare i prodotti coinvolti e consiglia di consultare un medico in caso di sintomi.
Richiamo di gamberi bio per presenza di salmonelle
Naturaplan
di Cronaca Ticino
Richiamo di gamberi bio per presenza di salmonelle
Coop invita i consumatori a non utilizzare i prodotti coinvolti e consiglia di consultare un medico in caso di sintomi.

BERNA - Nei gamberi Jumbo bio da 120 g e nel cocktail di gamberi bio da 150 g del marchio Naturaplan di Coop è stata riscontrata la presenza di salmonelle. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) segnala che non si può escludere un pericolo per la salute e raccomanda di non consumare i prodotti interessati. Coop ha già provveduto a ritirare dalla vendita i prodotti e ha avviato un richiamo ufficiale.

Rischio per la salute
Le salmonelle sono batteri patogeni che possono causare malattie sia nell’uomo che negli animali. Nell’essere umano, i sintomi possono manifestarsi tra 6 e 72 ore dopo il consumo e comprendono febbre, vomito, diarrea e dolori addominali.

Prodotti coinvolti

    • Gamberi Jumbo bio Naturaplan 120 g
      Numero articolo: 4.084.735
      Lotti: 14127, 14120, 14124
      Date di scadenza: 09.09.26, 10.09.26, 11.09.26, 12.09.26, 13.09.26, 16.09.26, 17.09.26
      Punti vendita: Supermercati Coop, Coop City, Coop Pronto, Coop.ch
    • Cocktail di gamberi bio Naturaplan 150 g
      Numero articolo: 4.484.998
      Lotti: 14120, 14132
      Date di scadenza: 14.09.26, 15.09.26, 16.09.26, 17.09.26, 18.09.26, 22.09.26
      Punti vendita: Supermercati Coop, Coop City, Coop Pronto, Coop.ch

Raccomandazioni
L’USAV invita i consumatori a non consumare i prodotti segnalati. Chi li avesse già consumati e avesse dubbi o sintomi è invitato a consultare un medico.

Per ulteriori informazioni: Batteri (admin.ch)

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