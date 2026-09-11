Richiamo di gamberi bio per presenza di salmonelle

BERNA - Nei gamberi Jumbo bio da 120 g e nel cocktail di gamberi bio da 150 g del marchio Naturaplan di Coop è stata riscontrata la presenza di salmonelle. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) segnala che non si può escludere un pericolo per la salute e raccomanda di non consumare i prodotti interessati. Coop ha già provveduto a ritirare dalla vendita i prodotti e ha avviato un richiamo ufficiale.