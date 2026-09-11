Richiamo di gamberi bio per presenza di salmonelle
Coop invita i consumatori a non utilizzare i prodotti coinvolti e consiglia di consultare un medico in caso di sintomi.
Coop invita i consumatori a non utilizzare i prodotti coinvolti e consiglia di consultare un medico in caso di sintomi.
BERNA - Nei gamberi Jumbo bio da 120 g e nel cocktail di gamberi bio da 150 g del marchio Naturaplan di Coop è stata riscontrata la presenza di salmonelle. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) segnala che non si può escludere un pericolo per la salute e raccomanda di non consumare i prodotti interessati. Coop ha già provveduto a ritirare dalla vendita i prodotti e ha avviato un richiamo ufficiale.
Rischio per la salute
Le salmonelle sono batteri patogeni che possono causare malattie sia nell’uomo che negli animali. Nell’essere umano, i sintomi possono manifestarsi tra 6 e 72 ore dopo il consumo e comprendono febbre, vomito, diarrea e dolori addominali.
Prodotti coinvolti
- Gamberi Jumbo bio Naturaplan 120 g
Numero articolo: 4.084.735
Lotti: 14127, 14120, 14124
Date di scadenza: 09.09.26, 10.09.26, 11.09.26, 12.09.26, 13.09.26, 16.09.26, 17.09.26
Punti vendita: Supermercati Coop, Coop City, Coop Pronto, Coop.ch
- Cocktail di gamberi bio Naturaplan 150 g
Numero articolo: 4.484.998
Lotti: 14120, 14132
Date di scadenza: 14.09.26, 15.09.26, 16.09.26, 17.09.26, 18.09.26, 22.09.26
Punti vendita: Supermercati Coop, Coop City, Coop Pronto, Coop.ch
Raccomandazioni
L’USAV invita i consumatori a non consumare i prodotti segnalati. Chi li avesse già consumati e avesse dubbi o sintomi è invitato a consultare un medico.
Per ulteriori informazioni: Batteri (admin.ch)