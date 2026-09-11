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FRANCIA

Treno deraglia nel nord della Francia: 44 feriti

I soccorsi impegnati per estrarre i passeggeri dopo l’urto improvviso tra Rouen e Caen.
Treno deraglia nel nord della Francia: 44 feriti
AFP
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Treno deraglia nel nord della Francia: 44 feriti
I soccorsi impegnati per estrarre i passeggeri dopo l’urto improvviso tra Rouen e Caen.

ROUEN - Una parte di un treno regionale con circa 180 passeggeri a bordo è deragliata in serata sulla tratta tra Rouen e Caen, nel nord-ovest della Francia. Nell'incidente sono rimaste ferite almeno 44 persone, tra cui una donna in modo grave: lo ha riferito l'emittente televisiva BFMTV.

Sempre secondo l'emittente, il convoglio avrebbe urtato un oggetto non ancora identificato. Un vagone si è ribaltato, altri quattro sono usciti dai binari. Il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot aveva parlato inizialmente di una ventina di feriti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori.

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