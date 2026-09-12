Fed pronta al rialzo dei tassi, ma una sola stretta potrebbe non bastare
Gli analisti prevedono che la Federal Reserve dovrà adottare ulteriori misure per contenere l'inflazione persistente.
WASHINGTON - Gli investitori hanno iniziato a scontare una serie di aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve. Il presidente Kevin Warsh, con la sua riluttanza a fornire indicazioni sulla strategia futura, ha ben pochi strumenti a disposizione per dissuaderli da questa convinzione.
I mercati, ha riportato il Wall Street Journal, prevedono che la Fed si appresti ad alzare i tassi la prossima settimana per la prima volta in tre anni, con aspettative crescenti di ulteriori rialzi.
La questione più complessa riguarda tutto quanto potrebbe accadere in futuro. Quasi nessuno all'interno della Banca centrale ritiene che un rialzo di un quarto di punto possa, da solo, ridurre in modo significativo l'inflazione Usa, rimasta ferma ad agosto al 3,4%, in linea con le attese: la decisione di alzare i tassi la prossima settimana (il Fomc si riunisce il 15-16 settembre) rifletterebbe la convinzione che i tassi di interesse si trovino allo stato a un livello inadeguato.
Se così fosse, un singolo aumento non risolverebbe il problema. Tutto il contrario rispetto ai desiderata del presidente Donald Trump che appena pochi giorni fa, dopo i robusti dati sul lavoro, è tornato a minacciare la Fed in caso di mancato taglio dei tassi, pensando alle elezioni di midterm di novembre.